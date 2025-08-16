Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

Alaska Summit: ‘आखिर कब रुकेगा नरसंहार’, पुतिन कहा- सवाल सुनाई नहीं दिया, कब-कब मिल चुके हैं पुतिन और ट्रंप?

Alaska Summit: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान एक महिला पत्रकार ने चीखकर पुतिन से पूछा कि यूक्रेन में जारी नरसंहार आखिरकार कब रुकेगा। जानिए क्या है पुतिन की चाहत?

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 16, 2025

अलास्का समिट (फोटो-व्हाइट हाउस)

Alaska Summit: अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। इस दौरान पुतिन और ट्रंप ने मीडिाय के सवालों का जवाब दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक महिला पत्रकार ने चीखकर पुतिन से पूछा कि यूक्रेन में जारी नरसंहार आखिरकार कब रुकेगा। इस पर जवाब देते हुए पुतिन ने कहा कि उन्हें सवाल सुनाई नहीं दिया।

मॉस्को ने दी मीटिंग पर प्रतिक्रिया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि पुतिन के साथ बातचीत अच्छी रही। इस पर रूस की प्रतिक्रिया भी आई है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि दोनों नेताओं ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिए क्योंकि वे पहले ही विस्तृत बयान दे चुके थे। पेसकोव ने यह भी कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत उन्हें सीजफायर के विकल्प खोजने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगी।

ये भी पढ़ें

Alaska Summit: अमेरिका के पूर्व राजदूत ने मीटिंग खत्म होते ही कहा, ‘जीत गए पुतिन, ट्रंप को मिला जीरो’
विदेश
अमेरिका-रूस अलास्का समिट (फोटो- X अकाउंट- @WhiteHouse)

जंग को खत्म करना मुश्किल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों चाहते हैं कि यूक्रेन में शांति के लिए होने वाली बातचीत में मैं शामिल रहूं। उमैं वहां रहूंगा। वह दोनों यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सोचा था कि रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराना सबसे आसान होगा, लेकिन यह सबसे कठिन है।

कब-कब मिल चुके हैं ट्रंप और पुतिन

ट्रंप और पुतिन की पहली मुलाकात 7 जुलाई 2017 को जर्मनी के हमबर्ग में हुई। दोनों नेता G20 की मीटिंग में पहुंचे थे। दूसरी बार ट्रंप और पुतिन 10 नवंबर 2017 को वियतनाम में APEC (एशिया पेसेफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन) की मीटिंग में मिले। तीसरी बार दोनों नेताओं की मुलाकात 16 जुलाई 2018 को फिनलैंड के हेलेंस्की में हुई। ट्रंप और पुतिन की चौथी मुलाकात अर्जेंटीना के बॉनस आयरिस में G20 समिट के दौरान 30 नवंबर 2018 को हुई। ट्रंप और पुतिन की पांचवी मुलाकात जापान के ओसाका में आयोजित G20 मीटिंग 28 जून 2019 को हुई।

खुद पर ट्रंप को जरूरत से ज्यादा भरोसा

वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप और पुतिन की मीटिंग को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी सौदेबाजी की क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। अखबार के मुताबिक यह समिट सिर्फ सुनने भर की कवायद भर है। अखबार ने ट्रंप की आलोचना करते कहा हुए कि ट्रम्प खुद को एक शांतिदूत मानते हैं, और यह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की उनकी अक्सर व्यक्त की जाने वाली इच्छा से जुड़ा है। उन्होंने छोटे सैन्य झड़प की क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के दावे और हमास-इजरायल जंग खत्म करने ऐलान पर कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शांति समझौता में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

दांव पर नाटो

इस समिट का नकारात्मक असर नाटो पर पड़ सकता है। सबसे अधिक दांव नाटो पर लगा है। विश्लेषकों के मुताबिक इस समिट के जरिए पुतिन को और अधिक समय मिल जाएगा। ताकि कुछ महीनों या सालों बाद वह फिर से आक्रमण करने की कोशिश कर सकें और हासिल की गई ज़मीन का इस्तेमाल कीव की ओर बढ़ने के लिए लॉन्चपैड के तौर पर कर सकें। इसका नतीजा यह होगा कि पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा।

जानकारों ने कहा कि इसे रोकने के लिए यूरोपीय और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार सुरक्षा की गारंटी की मांग कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका से हथियारों की आपूर्ति पर जोर रहे हैं। वह यह भी चाहते हैं कि ट्रंप पूर्वी यूरोप में नाटो की तैनाती के मामले में रूस को कोई रियायत न बरतें।

पुतिन कर रहे नाटो और अमेरिका में दरार डालने की कोशिश

विश्लेषकों ने कहा कि पुतिन का सपना है कि वह किसी तरह नाटो के यूरोपीय सदस्य और अमेरिका के बीच दरार डाली जाए। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात से सबसे कम नुकसान पुतिन को होगा। अलास्का पहुंचते ही पुतिन को एक तरह से जीत मिल गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर रूस के साथ वैश्विक अलगाव का अंत हो गया।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Aug 2025 09:54 am

Hindi News / World / Alaska Summit: ‘आखिर कब रुकेगा नरसंहार’, पुतिन कहा- सवाल सुनाई नहीं दिया, कब-कब मिल चुके हैं पुतिन और ट्रंप?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.