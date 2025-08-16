Alaska Summit: ‘आखिर कब रुकेगा नरसंहार’, पुतिन कहा- सवाल सुनाई नहीं दिया, कब-कब मिल चुके हैं पुतिन और ट्रंप?

वहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप और पुतिन की मीटिंग को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी सौदेबाजी की क्षमताओं पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। अखबार के मुताबिक यह समिट सिर्फ सुनने भर की कवायद भर है। अखबार ने ट्रंप की आलोचना करते कहा हुए कि ट्रम्प खुद को एक शांतिदूत मानते हैं, और यह नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की उनकी अक्सर व्यक्त की जाने वाली इच्छा से जुड़ा है। उन्होंने छोटे सैन्य झड़प की क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवाने के दावे और हमास-इजरायल जंग खत्म करने ऐलान पर कुछ खास नहीं कर सके। हालांकि, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच शांति समझौता में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।