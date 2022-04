अमरीका की रक्षा रिपोर्ट में खुलासाः महिलाओं का रेप कर रहे एलियन, कई प्रेगनेंट

एलियन को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है। खास बात यह एलियंस के रहस्य के बारे जानने की हर किसी की दिलचस्पी होती है। यही नहीं वैज्ञानिक भी लगातार एलियंस को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। इसके मुताबिक एलियंस महिलाओं का रेप कर रहे हैं, बल्कि कई महिलाएं गर्भवती भी हो गई हैं।

एलियंस के बारे में जानने की रुचि ज्यादा लोगों में होती है। खास बात यह है कि एलियंस के वजूद से लेकर उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक भी लगातार रिसर्च कर रहे हैं। इस बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल एक रिसर्च में ये दावा किया गया है कि एलियंसन महिलाओं का रेप कर रहे हैं, यही नहीं कई महिलाओं के प्रेग्नेंट यानी गर्भवती होने की भी बात सामने आई है। ये खुलासा अमरीका की रक्षा रिपोर्ट में किया गया है। वैसे तो 'दूसरे ग्रह के प्राणी' और यूएफओ को लेकर अब तक कई हैरान कर देने वाले दावे किए जा चुके हैं। लेकिन इस बार जो दावा या खुलासा किया जा रहा है वो अजीब है।

Aliens Raping Women Many Pregnant Revealed In America New Defense Report