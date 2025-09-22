पाकिस्तान के खुफिया और डिफेंस बजट पर अमेरिका की नजर, जानिए Trump प्रशासन ने क्या कह दिया?

आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान की सत्ता में मौजूद तत्वों ने रणनीतिक प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आतंकवादी समूहों को बर्दाश्त किया है या कुछ मामलों में उनकी सहायता भी की है, जिससे आतंकवाद-रोधी चिंताएं लंबे समय से बनी हुई हैं। विशेष रूप से, भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को राज्य का समर्थन प्राप्त है और कश्मीर घाटी तथा व्यापक दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करने के लिए ऐसे छद्म संगठनों का वित्त पोषण किया गया है।