America Russia Summit: ट्रंप और पुतिन की बातचीत खत्म, रूस-यूक्रेन युद्ध पर जानिए दोनों नेताओं ने क्या कहा?

पुतिन ने कहा कि यूक्रेन और यूरोपीय नेताओं को बातचीत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन और यूरोपीय देश इसे समझेंगे और कोई बाधा नहीं डालेंगे। वे इस प्रगति को रोकने के लिए पर्दे के पीछे साजिश की कोशिश नहीं करेंगे। पुतिन ने कहा कि ट्रम्प अपने देश की भलाई को महत्व देते हैं, लेकिन रूस के हितों को भी समझते हैं। स्थायी और लंबे समय तक चलने वाला समझौता करने के लिए जंग की अहम वजहों को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि शीत युद्ध के बाद रूस और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय बातचीत पटरी पर से उतर गई, लेकिन इसमें वापस से गर्मजोशी लाने का समय आ गया है।