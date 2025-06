VIRAL VIDEO: अमेरिकी यात्रियों को मिला VIP ट्रीटमेंट, भारतीय महिला को क्यों मिला एयरपोर्ट का कैप्सूल रूम

Indian Passport Disadvantage at Frankfurt Airport: अमेरिका में रहने वाली अनीशा अरोड़ा ( Anisha Arora) नाम की भारतीय महिला ( NRI News )का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह अपनी फ्लाइट मिस (Missed Flight) होने के बाद भारत के पासपोर्ट सिस्टम (Indian Passport) और वैश्विक सुविधाओं को लेकर निराशा जाहिर कर रही हैं। अनीशा ने बताया कि उनकी फ्लाइट फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट (Frankfurt Airport) पर कनेक्टिविटी में देर होने के कारण छूट गई। जहां अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को पांच सितारा होटल, मुफ्त खाना और शहर घूमने का मौका मिला (Indian Passport Disadvantage at Frankfurt Airport), वहीं उन्हें एयरपोर्ट पर एक बहुत छोटा ‘कैप्सूल’ कमरा दिया गया। उन्होंने कहा, “मैंने कभी अपने पासपोर्ट की इतनी अहमियत नहीं समझी थी, लेकिन आज इसका फर्क साफ तौर पर नजर आया ।” गौरतलब है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 82वें स्थान पर है , जो 10वें स्थान पर स्थित अमेरिका से ((US vs Indian Passport) ) बहुत नीचे है।