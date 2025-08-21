भरोसा खो रही अमेरिकी सुरक्षा गारंटी, परमाणु हथियारों के पक्ष में जापान-साउथ कोरिया

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर उठा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूस के प्रति झुकाव और सुरक्षा गारंटी पर स्पष्ट स्टैंड नहीं होने की वजह से यूरोप ही नहीं, जापान और साउथ कोरिया जैसे उसके सहयोगियों का भी विश्वास हिल गया है। परमाणु हमला झेलने के बाद दुनिया को शांति का संदेश वाला जापान अब प्लान-बी अपनाने के बारे में सोचने लगा है। जापान की सांसद रुई मात्सुकावा के अनुसार प्लान-बी सुरक्षा के लिहाज से आजाद होना और फिर अपने परमाणु हथियार बनाना है।