Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

H-1B वीजा को लेकर बढ़ी परेशानी के बीच क्या ‘K-Visa’ भारतीयों के लिए बन सकता है जबरदस्त विकल्प? अभी मिल रही रियायत

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा में बदलाव के बाद, चीन ने 'के वीजा' लॉन्च किया है, जो एसटीईएम क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वीजा बिना किसी नियोक्ता के आमंत्रण के आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे यह एच-1बी वीजा का एक आकर्षक विकल्प बन गया है।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Oct 05, 2025

US Visa

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- X)

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने का ऐलान किया। इस बीच चीन का 'के वीजा' काफी सुर्खियों में है।

अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा के नियमों में बदलाव के ऐलान के बाद से दुनिया के कई देशों ने युवा प्रतिभाओं के लिए अपना दरवाजा खोला है। इन देशों में फिलहाल चीन का नाम सबसे आगे है।

'के वीजा' पर रियायत दे रहा चीन

चीन ने प्रतिभाशाली युवाओं को अवसर देने के लिए 'के-वीजा' लॉन्च किया। एच-1बी वीजा की फीस बढ़ाने के बाद चीन का के-वीजा सुर्खियों में आ गया है। हालांकि, युवाओं को आकर्षित करने के लिए चीन 'के-वीजा' में और भी रियायत दे रहा है। ऐसे में सबसे पहले के वीजा के नियम और फायदों के बारे में जानना जरूरी है।

7 अगस्त को लॉन्च हुआ था के-वीजा

चीन ने के-वीजा को लॉन्च करने का ऐलान 7 अगस्त को ही कर दिया था। 1 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया, जिसके बाद से यह सुर्खियों में आने लगा। हर देश में वीजा की अलग-अलग कैटेगरी होती है, जैसे कि एजुकेशन, ट्रैवल, नौकरी समेत अन्य।

इनमें से ही एक है चीन का 'के-वीजा'। इस वीजा के तहत चीन एसटीईएम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स) की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो चीन इस वीजा के जरिए नई प्रतिभाओं को अवसर दे रहा है।

ज्यादातर भारतीय करते हैं एच-1बी वीजा का इस्तेमाल

अमेरिका के एच-1बी वीजा का इस्तेमाल करने वाले आधे से ज्यादा लोग भारतीय हैं। इसलिए जब इस वीजा की फीस बढ़ाई गई, तो इसका सीधा असर उन भारतीयों पर होने वाला है।

इसके साथ ही आपको एच-1बी वीजा तभी मिल सकता है, जब आपके पास किसी अमेरिकी कंपनी का ऑफर लेटर हो। वहीं, के-वीजा के लिए आपके पास पहले से चीनी कंपनी का ऑफर लेटर होना जरूरी नहीं है।

चीनी युवाओं में नाराजगी

1 अक्टूबर को के-वीजा लॉन्च होने के बाद से सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चीनी युवाओं में के वीजा को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है।

चीनी युवाओं का कहना है कि अपने देश में युवा मास्टर डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है और आप दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर रोजगार देंगे। बता दें, चीन में बेरोजगारी दर 19 फीसदी के करीब है।

भारत-चीन के बीच भाषा और संस्कृति का काफी अंतर

चीन और भारत के बीच काफी समय से तनाव चल रहा था, जो अब कम होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच सीधी फ्लाइट की भी शुरुआत हो रही है।

हालांकि सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत के लोगों के लिए चीन का के-वीजा अमेरिका के एच-1बी वीजा का विकल्प बन सकता है?

भारत और चीन के बीच भाषा और संस्कृति का काफी अंतर है। यह भी देखना होगा कि दूसरे देश से आए लोगों को स्वीकार करना और उनके साथ सामंजस्य बैठाना चीनी नागरिकों के लिए कितना आसान होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

05 Oct 2025 11:56 am

Published on:

05 Oct 2025 11:55 am

Hindi News / World / H-1B वीजा को लेकर बढ़ी परेशानी के बीच क्या ‘K-Visa’ भारतीयों के लिए बन सकता है जबरदस्त विकल्प? अभी मिल रही रियायत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद जैसी हो सकती थी एक और घटना, बाल-बाल बची AIR India की फ्लाइट

विदेश

‘बालों से घसीटा, जानवरों की तरह किया ट्रीट’ ग्रेटा थनबर्ग ने इज़राइल पर लगाए हिरासत में बदसलूकी के आरोप

विदेश

गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन है? पुतिन के खास किरिल दिमित्रिएव ने किया खुलासा

Tump Putin Alaska Summit Ukraine Deal
विदेश

‘गाजा से वापसी पर सहमत हुआ इजरायल…’, पीस प्लान पर ट्रंप का बड़ा ऐलान, बताया कबसे लागू होगा युद्धविराम

Donald Trump tells Israel to stop bombing Gaza
विदेश

प्राइड फ्लैग के चक्कर में गई नौकरी, FBI चीफ काश पटेल ने ट्रेनी को किया बर्खास्त

FBI Director Kash Patel
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.