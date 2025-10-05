H-1B वीजा को लेकर बढ़ी परेशानी के बीच क्या ‘K-Visa’ भारतीयों के लिए बन सकता है जबरदस्त विकल्प? अभी मिल रही रियायत

अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा में बदलाव के बाद, चीन ने 'के वीजा' लॉन्च किया है, जो एसटीईएम क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह वीजा बिना किसी नियोक्ता के आमंत्रण के आवेदन करने की अनुमति देता है, जिससे यह एच-1बी वीजा का एक आकर्षक विकल्प बन गया है। 2 min read