कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने कर दिया खुलासा: भारत के बारे में कही ये बड़ी बात

Anita Anand India Visit: कनाडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद ने हाल ही में भारत यात्रा (Anita Anand India Visit) के बाद सीबीएस को दिए इंटरव्यू में कहा कि दोनों देशों के बीच नीति-आधारित बातचीत (Canada India Diplomacy) तेज हो रही है। जन सुरक्षा को एजेंडे में प्राथमिकता देते हुए आनंद ने जोर दिया कि कानून प्रवर्तन मुद्दों पर उच्च स्तरीय सहयोग बढ़ रहा है। यह बयान भारत-कनाडा संबंधों में तनाव के बाद एक सकारात्मक कदम है, जहां दोनों पक्ष सुरक्षा चुनौतियों का समाधान ढूंढ रहे हैं। आनंद की यात्रा ने द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा देने की उम्मीद जगाई है। अनिता आनंद ने 13-14 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली और मुंबई की यात्रा की। यहां उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। आनंद ने कहा कि कनाडा और भारत जन सुरक्षा (Public Safety Dialogue) को सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम स्तर पर काम कर रहे हैं।