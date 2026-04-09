US,Israel-Iran War: सीजफायर के बाद ईरान का बड़ा बयान, कहा- लेबनान पर हमला जारी रहा तो इजरायल को छोड़ेंगे नहीं

ईरान की इस्लामिक रीजिम ने साफ चेतावनी दी है कि इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सीनियर ईरानी अधिकारी के हवाले छपी मीडिया रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि इजरायल ने सीजफायर के शर्तों का उल्लंघन किया है। उसके लिए उसे सजा दी जाएगी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि इजराइल ने सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन किया है। इससे इलाके में तनाव बढ़ गया है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि इजरायल अपने वादों का पालन नहीं करता है। उसे सिर्फ ताकत के बल पर ही रोका जा सकता है।