एंटीफा को ट्रंप ने किया आतंकी संगठन घोषित, जानिए क्या है यह मूवमेंट और कहाँ से मिलती है फंडिंग?

एंटीफा एक औपचारिक संगठन नहीं है और न ही इसका कोई केंद्रीय खाता या पारदर्शी वित्तीय प्रणाली है। इसे फंडिंग अलग-अलग ज़रियों से मिलती है। व्यक्तिगत दान, ऑनलाइन क्राउडफंडिंग, स्थानीय समुदायों और वामपंथी संगठन, वामपंथी राजनीतिक समूह या गैर-लाभकारी संगठन इसके कुछ उदाहरण हैं। ट्रंप समेत कई दक्षिणपंथी संगठनों और राजनीतिक समूहों का यह भी मानना है कि एंटीफा को विदेशी स्रोतों से भी फंडिंग मिलती है। हालांकि इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है।