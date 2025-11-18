Patrika LogoSwitch to English

सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान में 15 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तान में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने देश में दो अलग-अलग सैन्य अभियानों में 15 आतंकियों को मार गिराया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 18, 2025

Pakistan soldiers

Pakistan soldiers (Photo - ANI)

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकियों से सामान्य जनता, पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए सेना भी एक्टिव है और समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाती रहती है। एक बार फिर सेना ने ऐसा ही किया है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों के खिलाफ दो अलग-अलग जगह सैन्य कार्रवाई की।

15 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने आज, मंगलवार 18 नवंबर को जानकारी देते हुए बताया कि सेना ने शनिवार और रविवार को आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन चलाया। सेना ने पहले डेरा इस्माइल खान जिले में पहले अभियान में सैनिकों ने एक आतंकी ठिकाने पर हमला किया और 10 आतंकियों को मार गिराया। दूसरे अभियान में सेना ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले में 5 और आतंकियों को मार गिराया।

किस संगठन के थे आतंकी?

जानकारी के अनुसार जिन आतंकियों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया, वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकी थे, जो अक्सर ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम देते रहते हैं। ऐसे में सेना भी इन्हें मार गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ती।

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी

इंटर-सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तानी सेना देश में आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक पाकिस्तान से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता।

