सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान में 15 आतंकियों को किया ढेर

पाकिस्तान (Pakistan) में आतंकवाद (Terrorism) अब एक गंभीर समस्या बन चुका है। आए दिन ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों के मामले देखने को मिलते रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकियों से सामान्य जनता, पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए सेना भी एक्टिव है और समय-समय पर आतंकियों के खिलाफ सैन्य अभियान भी चलाती रहती है। एक बार फिर सेना ने ऐसा ही किया है और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकियों के खिलाफ दो अलग-अलग जगह सैन्य कार्रवाई की।