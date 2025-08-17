सुबह 3.30 बजे…गोलीबारी से आवाज से गूंजा न्यूयॉर्क, 3 की मौत, 8 घायल

मामले में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से 36 खोल बरामद किए है। NYPD कमिश्नर जेसिका टिश ने घटना को लेकर कहा- न्यूयॉर्क शहर में इस साल के आठवें महीने में गोलीबारी की घटनाओं और गोलीबारी के शिकार लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर सबसे कम रही है। बेशक, भगवान का शुक्र है कि ऐसी घटना एक असामान्य घटना है और आज सुबह जो हुआ वह बहुत भयानक है।