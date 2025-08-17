Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

सुबह 3.30 बजे…गोलीबारी से आवाज से गूंजा न्यूयॉर्क, 3 की मौत, 8 घायल

न्यूयॉर्क में सुबह 3.30 बजे बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट पर गोलीबारी की। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए।

भारत

Ashib Khan

Aug 17, 2025

गोलीबारी में 3 लोगों की हुई मौत (Photo-Patrika)

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है। ब्रुकलिन के एक रेस्टोरेंट में बंदूकधारियों ने गोलीबारी की। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हालांकि अभी तक आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। इसके अलावा घटना में किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है। 

36 खोल किए बरामद

मामले में अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल से 36 खोल बरामद किए है।  NYPD कमिश्नर जेसिका टिश ने घटना को लेकर कहा- न्यूयॉर्क शहर में इस साल के आठवें महीने में गोलीबारी की घटनाओं और गोलीबारी के शिकार लोगों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर सबसे कम रही है। बेशक, भगवान का शुक्र है कि ऐसी घटना एक असामान्य घटना है और आज सुबह जो हुआ वह बहुत भयानक है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप प्रशासन ने राजधानी वाशिंगटन डीसी में बढ़ाई सुरक्षा, तीन राज्यों से बुलाए 700 सैनिक
विदेश
Donald Trump

घटना में तीन लोगों की हुई मौत

टिश ने घटना को लेकर बताया कि सुबह करीब 3.30 बजे पुलिस को फायरिंग की सूचना मिली। इसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां खून से सनी फर्श और टूटे शीसों के बीच घायल लोग पड़े हुए हैं। गोलीबारी की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसमें देखा जा सकता है कि रेस्टोरेंट के आगे एंबुलेंस की गाड़ियां खड़ी है। इसके अलावा एक वीडियो में पुलिसकर्मी रेस्टोरेंट के अंदर खून के धब्बों और बिखरे शीशों के बीच खड़े हैं। 

लोगों से दूर रहने का किया आग्रह

शहर के आपातकालीन प्रबंधन कार्यालय ने फ्रैंकलिन एवेन्यू और प्रेसिडेंट स्ट्रीट पर भारी आपातकालीन कर्मियों की तैनाती, सार्वजनिक परिवहन में व्यवधान, सड़कें बंद होने और यातायात में देरी की चेतावनी जारी की है। स्थानीय लोगों से उस जगह से दूर रहने का आग्रह किया गया है।

ये भी पढ़ें

India-US Trade Deal: ट्रंप प्रशासन ने भारत को दिया बड़ा झटका, छठे दौर की बातचीत टली
विदेश
PM Modi and Donald Trump

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

17 Aug 2025 06:47 pm

Hindi News / World / सुबह 3.30 बजे…गोलीबारी से आवाज से गूंजा न्यूयॉर्क, 3 की मौत, 8 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.