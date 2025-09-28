Mines Collapse: खदान ढहने से 18 लोगों की मौत, दर्जनों फंसे, नाइजीरिया में दुर्घटना स्थल पर मची चीख-पुकार

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- X/Naija_PR)
नाइजीरिया में भारी बारिश के दौरान खदान ढ़हने से 18 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, दर्जनों लोगों के खदान में फंसे होने की सूचना मिली है। बचाव दल लापता हुए दर्जनों लोगों की तलाश करने में जुट गया है।
खदान ढ़हने की घटना नाइजीरिया के उत्तरी जम्फारा राज्य में मारू जिले के कदौरी गांव में हुई है। खदान में काम करने वाले सानी लवली ने कहा कि हम खदान से 18 शवों और पांच अन्य जीवित बचे लोगों को निकालने में कामयाब रहे, जिन्हें अलग-अलग स्तर की चोटें आई हैं।
बचाव कार्य में शामिल लवली ने बताया कि एक दर्जन अन्य खनिक अभी भी खदान में फंसे हुए हैं और उनका क्या हुआ, यह अभी पता नहीं चल पाया है। उसने आगे बताया कि खदान में अंदर पहुंचने चट्टान को लगातार तोड़ने का काम चल रहा है।
बचावकर्मियों ने पास के एक सड़क निर्माण स्थल पर इस्तेमाल हो रहे बुलडोजर को मदद के लिए बुलाने का अनुरोध किया है, लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल करने वाली कंपनी से कोई जवाब नहीं दिया है।
मरने वालों में से 15 पास के मैकवानुग्गा और दमागा गांवों के हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आपातकालीन एजेंसियों से जल्द ही कोई मदद नहीं मिलती है, तो फंसे हुए लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं निकल पाएगा।
वहीं, इलाके के एक पार्षद सानी अब्दुल्लाही ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि दुर्घटना के समय खदान में कितने लोग थे। बता दें कि जम्फारा नाइजीरिया का गरीब कृषि प्रधान राज्य है, जहां सोने के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। अधिकारियों द्वारा रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद इलाकों में लोग अवैध खनन करते हैं।
नाइजीरिया का जम्फारा राज्य एक ऐसा क्षेत्र है जो हिंसा और अस्थिरता के लिए भी जाना जाता है। जम्फारा राज्य में डकैतों और गिरोहों की गतिविधियां आम हैं। ये समूह अक्सर ग्रामीणों और यात्रियों का अपहरण करते हैं और फिरौती मांगते हैं।
