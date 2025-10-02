कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

US President Donald Trump with Qatar PM (Photo - Washington Post)
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के अनुसार अगर कतर (Qatar) पर किसी भी तरह का हमला होता है, तो उसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। इस आदेश में ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की गारंटी दी है और वादा किया है कि अगर कतर पर भविष्य में हमला करता है, तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा।
ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में यह भी गारंटी दी कि कतर पर हमले की स्थिति में अमेरिका हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो कूटनीतिक हो, आर्थिक हो या सैन्य कार्रवाई। गौरतलब है कि 9 सितंबर को दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने के लिए इज़रायली सेना ने मिसाइल दागी थी। इज़रायल के इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता बच गए थे। इस हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया था। इज़रायल के इस हमले की कतर समेत कई इस्लामिक देशों और अन्य दूसरे देशों ने भी आलोचना की थी।
ट्रंप ने इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के अमेरिका दौरे के दौरान उनकी और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) की फोन पर बातचीत कराई थी और इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप द्वारा दिया माफी संदेश पड़ा। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले के लिए खड़े जताते हुए आगे कभी भी ऐसा न करने का आश्वासन दिया।
ट्रंप द्वारा कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के फैसले के बाद कतर ने इस फैसले की सराहना की। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया।
