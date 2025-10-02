Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कतर को सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने इसके लिए एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

2 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 02, 2025

US President Donald Trump with Qatar PM

US President Donald Trump with Qatar PM (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आदेश के अनुसार अगर कतर (Qatar) पर किसी भी तरह का हमला होता है, तो उसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना जाएगा। इस आदेश में ट्रंप ने कतर को सुरक्षा की गारंटी दी है और वादा किया है कि अगर कतर पर भविष्य में हमला करता है, तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा।

हर कदम उठाने के लिए अमेरिका तैयार

ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में यह भी गारंटी दी कि कतर पर हमले की स्थिति में अमेरिका हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो कूटनीतिक हो, आर्थिक हो या सैन्य कार्रवाई। गौरतलब है कि 9 सितंबर को दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने के लिए इज़रायली सेना ने मिसाइल दागी थी। इज़रायल के इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता बच गए थे। इस हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया था। इज़रायल के इस हमले की कतर समेत कई इस्लामिक देशों और अन्य दूसरे देशों ने भी आलोचना की थी।

नेतन्याहू से मंगवाई माफी

ट्रंप ने इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) के अमेरिका दौरे के दौरान उनकी और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी (Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) की फोन पर बातचीत कराई थी और इस दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप द्वारा दिया माफी संदेश पड़ा। नेतन्याहू ने दोहा पर हमले के लिए खड़े जताते हुए आगे कभी भी ऐसा न करने का आश्वासन दिया।

कतर ने ट्रंप के फैसले की सराहना की

ट्रंप द्वारा कतर को सुरक्षा की गारंटी देने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के फैसले के बाद कतर ने इस फैसले की सराहना की। कतर के विदेश मंत्रालय ने इसे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी से मिलने दिसंबर में भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन
विदेश

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

02 Oct 2025 03:20 pm

Hindi News / World / कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

PoK में आग बरकरार: सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, पाकिस्तान ने ‘बाहरी साजिश’ का रोया रोना, कब थमेगा मौतों का सिलसिला ?

PoK Protests
विदेश

लागार्डिया एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का ख़ौफ़नाक हादसा: दो जेट्स टकराए, एक क्रू मेम्बर ज़ख़्मी, क्या है पूरी कहानी ?

LaGuardia Jet Collision
विदेश

अवैध घुसपैठ पर मोदी की चेतावनी बनी हकीकत: ISI रोहिंग्या घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा, बांग्लादेश की DGFI भी शामिल

Rohingya Infiltration
विदेश

बांग्लादेश में डर के साये में दुर्गा पूजा: शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh Durga Puja
विदेश

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत

RSF drone strike
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.