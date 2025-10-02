कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में यह भी गारंटी दी कि कतर पर हमले की स्थिति में अमेरिका हर तरह के कदम उठाने के लिए तैयार है, चाहे वो कूटनीतिक हो, आर्थिक हो या सैन्य कार्रवाई। गौरतलब है कि 9 सितंबर को दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाने के लिए इज़रायली सेना ने मिसाइल दागी थी। इज़रायल के इस हमले में हमास के 5 सदस्य मारे गए थे, लेकिन वरिष्ठ नेता बच गए थे। इस हमले में कतर की आंतरिक सुरक्षा बल का एक सदस्य भी मारा गया था। इज़रायल के इस हमले की कतर समेत कई इस्लामिक देशों और अन्य दूसरे देशों ने भी आलोचना की थी।