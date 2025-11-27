ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों पर चाकू के हमलों का खौफ: 5 साल में 800 से अधिक मामले, क्या भारत सीखेगा सबक ?

Australia School Knife Attacks: ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में गुरुवार सुबह एक प्राइमरी स्कूल (Melbourne School Stabbing) ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। दक्षिण-पूर्व के बेरविक शहर में ब्रेंटवुड पार्क प्राइमरी स्कूल की घंटी बजते ही 11 साल का एक लड़का (कक्षा 5 का छात्र) किचन चाकू और खिलौना बंदूक लेकर क्लास रूम में घुसा। उसने पहले एक महिला टीचर पर धमकी दी, फिर कक्षा 1 के 8 साल के बच्चे पर कई वार (Australia School Knife Attacks) किए। बच्चे को गंभीर चोटें नहीं लगीं, लेकिन एहतियातन इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। टीचर को भी हल्की चोटें आईं, जिनका मौके पर इलाज हो गया। लड़के के बैग से दो और चाकू बरामद हुए। पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया, पूछताछ की और चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेज दिया।