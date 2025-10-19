अजरबैजान और तुर्किए का पाकिस्तान को साथ देना पड़ा भारी, भारतीय टूरिस्टों की संख्या में आई भारी कमी

अजरबैजान टूरिज्म बोर्ड ने भारत को “अजरबैजान में टूरिज्म सेक्टर के लिए एक मुख्य टारगेट मार्केट” बताया था। साथ ही, भारत को उसके टॉप पांच टूरिज्म सोर्स मार्केट में गिना गया था, लेकिन अगस्त में अजरबैजान आने वाले विजिटर्स की संख्या के मामले में भारत ग्यारहवें स्थान पर था। अगस्त में भारत से सिर्फ 6,032 लोग अजरबैजान गए, जो पिछले साल अगस्त में आए 21,137 विजिटर्स से लगभग 72 प्रतिशत कम है। इससे पहले, देश में आने वाले भारतीयों की संख्या 2023 में 1.17 लाख से दोगुनी से ज्यादा बढ़कर 2024 में 2.44 लाख हो गई थी। वहीं, साल 2022 में 60 हजार से अधिक भारतीय अजरबैजान घूमने के लिए गए थे।