Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यहां हर तीसरा व्यक्ति बीमार, बांग्लादेश में टॉप 10 बीमारियों में Hypertension पहले पायदान पर

High Blood Pressure: बांग्लादेश में एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि यहां उच्च रक्तचाप की बीमारी बहुत तेजी से पांव पसार रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Nov 30, 2025

Hypertension in Bangladesh

बांग्लादेश में उच्च रक्तचाप शीर्ष दस बीमारियों में सबसे टॉप पर है। (AI Image)

Hypertension: स्वास्थ्य एवं रुग्णता स्थिति सर्वेक्षण (Health and Morbidity Status Survey) 2025 से पता चला है कि बांग्लादेश में सर्वेक्षण से पहले के 90 दिनों में प्रत्येक 1,000 लोगों में से 332 (10 में से 3 या 33%) लोगों को किसी न किसी प्रकार की बीमारी का अनुभव हुआ। यह सर्वेक्षण बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो ने किया।

47 हजार से ज्यादा परिवारों को सर्वे में किया शामिल

पिछले साल नवंबर से दिसंबर के बीच 1,89,986 लोगों और 47,040 परिवारों के आंकड़ों का खुलासा 30 नवंबर को बीबीएस में किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, उच्च रक्तचाप (Hypertention) शीर्ष दस बीमारियों में सबसे टॉप पर है। अन्य नौ शीर्ष बीमारियाँ हैं :

  • पेप्टिक अल्सर (Peptic Ulcer)
  • मधुमेह (Diabetes)
  • गठिया (Arthritis)
  • त्वचा रोग (Skin Diseases)
  • हृदय रोग (Heart disease)
  • अस्थमा (Asthma)
  • ऑस्टियोपोरोसिस (Osteoporosis)
  • हेपेटाइटिस (Hepatitis)
  • दस्त (Diarrhea)

    महिलाएं, पुरुषों के मुकाबले सरकारी स्वास्थ्य पर अधिक निर्भर

    सर्वेक्षण से पहले के तीन महीनों में प्रति व्यक्ति औसत चिकित्सा व्यय 2,487 टका था। बांग्लादेश की स्थानीय करेंसी को टका कहा जाता है महिलाओं के लिए यह औसत लागत 2,576 टका थी, जबकि पुरुषों के लिए यह 2,387 टका थी। यह भी पाया गया कि महिलाएं, पुरुषों की तुलना में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक निर्भर हैं।

    ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू सेवन की दर ज्यादा

    सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 26.7% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक स्पष्ट अंतर है। शहरी क्षेत्रों (24.1%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू सेवन की दर (27.7%) अधिक है।

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    हाई ब्लड प्रेशर

    Published on:

    30 Nov 2025 04:13 pm

    Hindi News / World / यहां हर तीसरा व्यक्ति बीमार, बांग्लादेश में टॉप 10 बीमारियों में Hypertension पहले पायदान पर

    बड़ी खबरें

    View All

    विदेश

    ट्रेंडिंग

    क्या है ताइवान का ‘T-Dome’, जो चीन को चटाएगा धूल; जानें क्यों भारत के लिए भी है जरूरी

    T-Dome Taiwan India
    विदेश

    हॉन्ग कॉन्ग की इमारतों में लगी आग से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 146

    Hong Kong fire
    विदेश

    भारत और ब्रिटेन आतंकवादियों को चटाएंगे धूल–दोनों सेनाओं ने दहलाई धरती, रेगिस्तान में गूंजी फौलादी दोस्ती!

    Exercise Ajeya Warrior 2025
    राष्ट्रीय

    इमरान खान का यह जिगरी भारतीय दोस्त भी काट चुका है जेल, क्रिकेट से सियासत तक का सरहद पार कनेक्शन

    Imran Khan Sidhu Friendship
    विदेश

    कैलिफ़ोर्निया में बर्थडे पार्टी के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, 14 लोगों को लगी गोली और 4 की हुई मौत

    California birthday party firing
    विदेश
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Bihar Elections 2025

    PM Modi

    Women's World Cup 2025

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Privacy Policy

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Code of Conduct

    About Us

    Grievance Policy

    RSS

    Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.