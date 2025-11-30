यहां हर तीसरा व्यक्ति बीमार, बांग्लादेश में टॉप 10 बीमारियों में Hypertension पहले पायदान पर

बांग्लादेश में उच्च रक्तचाप शीर्ष दस बीमारियों में सबसे टॉप पर है। (AI Image)
Hypertension: स्वास्थ्य एवं रुग्णता स्थिति सर्वेक्षण (Health and Morbidity Status Survey) 2025 से पता चला है कि बांग्लादेश में सर्वेक्षण से पहले के 90 दिनों में प्रत्येक 1,000 लोगों में से 332 (10 में से 3 या 33%) लोगों को किसी न किसी प्रकार की बीमारी का अनुभव हुआ। यह सर्वेक्षण बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो ने किया।
पिछले साल नवंबर से दिसंबर के बीच 1,89,986 लोगों और 47,040 परिवारों के आंकड़ों का खुलासा 30 नवंबर को बीबीएस में किया गया।
रिपोर्ट के अनुसार, उच्च रक्तचाप (Hypertention) शीर्ष दस बीमारियों में सबसे टॉप पर है। अन्य नौ शीर्ष बीमारियाँ हैं :
सर्वेक्षण से पहले के तीन महीनों में प्रति व्यक्ति औसत चिकित्सा व्यय 2,487 टका था। बांग्लादेश की स्थानीय करेंसी को टका कहा जाता है महिलाओं के लिए यह औसत लागत 2,576 टका थी, जबकि पुरुषों के लिए यह 2,387 टका थी। यह भी पाया गया कि महिलाएं, पुरुषों की तुलना में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक निर्भर हैं।
सर्वेक्षण के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के 26.7% लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का सेवन करते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक स्पष्ट अंतर है। शहरी क्षेत्रों (24.1%) की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू सेवन की दर (27.7%) अधिक है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग