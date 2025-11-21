No Winter in Bangladesh: 23% सुंदरवन हो जाएगा नष्ट, बांग्लादेश में नहीं पड़ेगी सर्दी, लाखों हो जाएंगे विस्थापित : New Study

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश में कहीं अधिक तीव्र और लगातार लू चलने की संभावना है। खासकर पश्चिमी जिलों में लगभग पूरे साल भीषण गर्मी पड़ सकती है। 2070 के दशक तक पश्चिमी क्षेत्रों में मानसून-पूर्व लू 20 दिनों तक चल सकती है और सदी के अंत तक मानसून-पूर्व के 90 दिनों में से लगभग 70 दिनों तक लू के हालात का सामना करना पड़ सकता है।