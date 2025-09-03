क्या बांग्लादेश में 2026 के चुनाव पर मंडरा रहा है खतरा ?मुहम्मद यूनुस ने दी खतरनाक साजिश की चेतावनी

Bangladesh 2026 Elections: बांग्लादेश में आगामी राष्ट्रीय चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया गया है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) ने चेतावनी दी है कि कुछ ताकतें 2026 के चुनाव शांति से नहीं होने देना चाहतीं। उनका कहना है कि इन साजिशों के बावजूद, चुनाव (Bangladesh 2026 Elections) फरवरी 2026 के पहले हिस्से में कराए जाएंगे और फिर निर्वाचित सरकार को सत्ता सौंप दी जाएगी। यूनुस ने ढाका स्थित अपने आधिकारिक आवास पर मंगलवार शाम को यह बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने कई राजनीतिक दलों और कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हिफाजत-ए-इस्लाम ( Hifazat-e-Islam) के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को लेकर चिंता दूर करना और राजनीतिक सहमति बनाना था।