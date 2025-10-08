फेल फाइटर जेट की डील के लिए बांग्लादेश ने चीन से मिलाया हाथ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दी थी मात

ऑपरेशन सिंदूर, जो अप्रैल में पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने आधी रात को शुरू किया था, ने पाकिस्तानी वायुसेना को करारा झटका दिया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में खुलासा किया कि इस ऑपरेशन में भारत ने हवा में ही 4-5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स जिनमें अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 शामिल थे उड़ा दिए। इसके अलावा, जमीनी हमलों में 4-5 और F-16 नष्ट हो गए, साथ ही एक निगरानी विमान (AEW&C) को 300 किमी दूर से ध्वस्त किया गया। पाकिस्तानी एयरबेस जैसे जैकोबाबाद और भोरी में रडार, कमांड सेंटर और रनवे को भारी नुकसान पहुंचा।