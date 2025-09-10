बांग्लादेश चुनाव से पहले पॉवरफुल हुई जमात: क्या देश इस्लामी राष्ट्र बनेगा ? अब भारत क्या करेगा ?

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus) के कहने के अनुसार फरवरी 2026 में आम चुनाव (Bangladesh Election 2026) होने वाले हैं, लेकिन चुनावी माहौल अभी से गर्म होता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद अब जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami Bangladesh) और अन्य कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी सक्रियता तेज़ कर दी है। जमात और उससे जुड़े संगठन अब खुलकर देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि देश में शरिया आधारित कानून (Sharia Law in Bangladesh) लागू किया जाए। जमात के नेता गुलाम परवर (Ghulam Parvar) ने हाल ही में आदेश जारी किया कि सरकारी स्कूलों में अब नृत्य और संगीत शिक्षक नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षक नियुक्त किए जाएं। उनका कहना है कि धार्मिक शिक्षा से बच्चों में नैतिकता आएगी, जबकि संगीत और नृत्य को लोग निजी तौर पर सीख सकते हैं।