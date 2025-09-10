Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश चुनाव से पहले पॉवरफुल हुई जमात: क्या देश इस्लामी राष्ट्र बनेगा ? अब भारत क्या करेगा ?

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में 2026 के आम चुनाव से पहले जमात-ए-इस्लामी ने शरिया कानून लागू करने की मांग तेज़ कर दी है।

भारत

MI Zahir

Sep 10, 2025

Mohammad Yunus
मोहम्मद यूनुस (फोटो - आईएएनएस )

Bangladesh Election 2026: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मुहम्मद यूनुस ( Muhammad Yunus) के कहने के अनुसार फरवरी 2026 में आम चुनाव (Bangladesh Election 2026) होने वाले हैं, लेकिन चुनावी माहौल अभी से गर्म होता जा रहा है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगने के बाद अब जमात-ए-इस्लामी (Jamaat-e-Islami Bangladesh) और अन्य कट्टरपंथी संगठनों ने अपनी सक्रियता तेज़ कर दी है। जमात और उससे जुड़े संगठन अब खुलकर देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि देश में शरिया आधारित कानून (Sharia Law in Bangladesh) लागू किया जाए। जमात के नेता गुलाम परवर (Ghulam Parvar) ने हाल ही में आदेश जारी किया कि सरकारी स्कूलों में अब नृत्य और संगीत शिक्षक नहीं, बल्कि धार्मिक शिक्षक नियुक्त किए जाएं। उनका कहना है कि धार्मिक शिक्षा से बच्चों में नैतिकता आएगी, जबकि संगीत और नृत्य को लोग निजी तौर पर सीख सकते हैं।

अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले

शेख हसीना की सरकार के हटते ही देश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमले तेज हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक, पहले ही हफ्ते में 200 से ज्यादा हिंसक घटनाएं दर्ज हुईं। ये घटनाएं बताती हैं कि कट्टरपंथियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं।

ये भी पढ़ें

बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा जोर पकड़ा, इस पार्टी ने उठाया मुद्दा और समाधान भी बताया
विदेश
Bangladesh Hindu persecution 2025

बीएनपी और जमात की नज़दीकी (BNP Jamaat Alliance)

अब जबकि बीएनपी (बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी) को चुनाव में बढ़त मिलती दिख रही है, सवाल ये उठ रहा है कि अगर उन्हें बहुमत नहीं मिला तो क्या वे फिर से जमात के साथ गठबंधन करेंगी? अगर ऐसा होता है तो बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने की कोशिशें और तेज़ हो सकती हैं।

भारत-बांग्लादेश रिश्तों पर असर (India Bangladesh Relations)

भारत इस पूरे घटनाक्रम पर करीब से नज़र रखे हुए है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कट्टरपंथी ताकतें सत्ता में आईं, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जटिल हो सकते हैं। भारत एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करता है।

क्या वाकई चुनाव होंगे ?

अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने दावा किया है कि चुनाव फरवरी 2026 में कराए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक सभी पार्टियों को बराबरी का मौका नहीं मिलेगा, तब तक चुनावों की वैधता पर भरोसा कैसे किया जाए?

देश के भविष्य पर बड़ा सवाल

बहरहाल बांग्लादेश में आज जो हालात हैं, वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और धार्मिक आज़ादी का सवाल है। यदि जमात और कट्टरपंथी संगठनों को ज़्यादा ताकत मिली, तो देश की सांप्रदायिक संरचना खतरे में पड़ सकती है।
(इनपुट: आईएएनएस.)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

Published on:

10 Sept 2025 08:30 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश चुनाव से पहले पॉवरफुल हुई जमात: क्या देश इस्लामी राष्ट्र बनेगा ? अब भारत क्या करेगा ?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.