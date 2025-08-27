बांग्लादेश में यूनुस के नेतृत्व में हत्याएं और हिरासत में मौतें बढ़ीं: रिपोर्ट में खुलासा

Bangladesh Human Rights Violations 2025: बांग्लादेश में हत्याओं, हिरासत में मौतों और मानवाधिकारों (Bangladesh human rights crisis) के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ी हैं। मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार(Bangladesh interim government abuses) को इसका दोषी माना जा रहा है। इस विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने प्रकाश डाला है। फ्रांस में जस्टिस मेकर्स बांग्लादेश (JMBF) ने 'बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के तहत अन्यायपूर्ण हत्याओं और हिरासत में मौतों(Custodial deaths in Bangladesh) की स्थिति' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अगस्त 2024 से लेकर जुलाई 2025 के बीच देश में यूनुस प्रशासन के तहत ऐसी हत्याओं और हिरासत में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घटनाओं की व्यापक आलोचना हुई है, जिससे कानून प्रवर्तन, जेल प्रबंधन और न्यायिक जवाबदेही में व्यवस्थागत विफलताएं उजागर हुई हैं।