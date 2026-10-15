खिलाफत का सपना? बांग्लादेश में नया चरमपंथी गुट सामने आया, सेना अलर्ट

इससे पहले अगस्त में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने चेतावनी दी थी कि 'अल-कायदा इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट' (AQIS) बांग्लादेश का इस्तेमाल आतंकी सेल बनाने के लिए एक बेस के तौर पर करने की कोशिश कर रहा है। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र की 'एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम' की 38वीं रिपोर्ट में सामने आई है। यह रिपोर्ट सुरक्षा परिषद की उस समिति को सौंपी गई थी जो इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा और उनसे जुड़े समूहों के मामलों को देखती है।