Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने क्यों दिया इस्तीफा? ट्रंप बोले- मेरे भाषण के साथ छेड़छाड़ किया, ऐसे पत्रकारों को…

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री के बाद इस्तीफा दे दिया। आरोप था कि बीबीसी ने डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को एडिट कर उन्हें हिंसा के लिए उकसाने वाला दिखाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 10, 2025

BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- The Washignton Post/IANS)

बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण एक विवादित डॉक्यूमेंट्री है। जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को एडिट करने का आरोप लगा है।

डेवी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। जिसकी अंतिम जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला लिया है। उनका कंपनी से जाना पूरी तरह से उनका अपना निर्णय है।

20 सालों से बीबीसी में काम कर रहे थे डेवी

टिम डेवी पिछले 20 सालों से बीबीसी में काम कर रहे थे। पांच साल पहले उन्हें डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था।

बीबीसी के पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के एक भाषण को इस तरह एडिट किया गया, जिससे यह लगा कि वे अपने समर्थकों से कैपिटल बिल्डिंग के मामले उग्र होने को कह रहे हैं यह भाषण 6 जनवरी, 2021 का था। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया।

भाषण को गलत तरीके से काट-छांट कर दिखाने का आरोप

बीबीसी पर आरोप लगा कि भाषण को गलत तरीके से काट-छांट कर यह दिखाया गया कि ट्रंप ने कैपिटल हिंसा को उकसाया। वहीं, टीम डेवी के इस्तीफे पर ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- बीबीसी में बड़े पद पर बैठे लोग, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं, अब इस्तीफा दे रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा हैं। क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे भाषण में 'छेड़छाड़' करते हुए पकड़े गए।

ट्रंप बोले- ऐसे भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का शुक्रिया

उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि ऐसे भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का शुक्रिया। ये बेहद बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की। और तो और, ये एक ऐसे देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर वन सहयोगी मानते हैं।

ट्रंप ने कहा- लोकतंत्र के लिए यह कितनी बुरी बात है। बता दें कि टिम डेवी के साथ बीबीसी में न्यूज डिपार्टमेंट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेबोरा टर्नेस दोनों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों अधिकारियों पर ट्रंप के भाषण के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

टर्नेस ने क्या कहा?

टर्नेस ने बीबीसी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर पैनोरमा को लेकर चल रहा विवाद उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां बीबीसी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। मैं इस संस्थान से बेहद प्यार करती हूं। उन्होंने आगे कहा- गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीबीसी न्यूज पर संस्थागत पक्षपात के हालिया आरोप गलत हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

10 Nov 2025 07:40 am

Published on:

10 Nov 2025 07:39 am

Hindi News / World / BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने क्यों दिया इस्तीफा? ट्रंप बोले- मेरे भाषण के साथ छेड़छाड़ किया, ऐसे पत्रकारों को…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा – “अंतरिक्ष में हमारे लिए खड़ी कर रहा परेशानी”

Satellite
विदेश

पीएम मोदी करेंगे भूटान का दौरा, दोनों देशों के संबंध और मज़बूत करने पर होगी चर्चा

PM Narendra Modi on flight
विदेश

रूस ने फिर किए यूक्रेन पर हवाई हमले, 7 लोगों की मौत

Russia launched drones and missiles at Ukraine
विदेश

6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

Earthquake
विदेश

इज़रायल-हमास युद्ध में 69,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी

Gaza
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.