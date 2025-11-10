BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने क्यों दिया इस्तीफा? ट्रंप बोले- मेरे भाषण के साथ छेड़छाड़ किया, ऐसे पत्रकारों को…

टर्नेस ने बीबीसी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर पैनोरमा को लेकर चल रहा विवाद उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां बीबीसी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। मैं इस संस्थान से बेहद प्यार करती हूं। उन्होंने आगे कहा- गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीबीसी न्यूज पर संस्थागत पक्षपात के हालिया आरोप गलत हैं।