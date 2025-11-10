BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने क्यों दिया इस्तीफा? ट्रंप बोले- मेरे भाषण के साथ छेड़छाड़ किया, ऐसे पत्रकारों को…

BBC के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- The Washignton Post/IANS)
बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका कारण एक विवादित डॉक्यूमेंट्री है। जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भाषण को एडिट करने का आरोप लगा है।
डेवी ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। जिसकी अंतिम जिम्मेदारी लेते हुए यह फैसला लिया है। उनका कंपनी से जाना पूरी तरह से उनका अपना निर्णय है।
टिम डेवी पिछले 20 सालों से बीबीसी में काम कर रहे थे। पांच साल पहले उन्हें डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था।
बीबीसी के पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री में ट्रंप के एक भाषण को इस तरह एडिट किया गया, जिससे यह लगा कि वे अपने समर्थकों से कैपिटल बिल्डिंग के मामले उग्र होने को कह रहे हैं यह भाषण 6 जनवरी, 2021 का था। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया।
बीबीसी पर आरोप लगा कि भाषण को गलत तरीके से काट-छांट कर यह दिखाया गया कि ट्रंप ने कैपिटल हिंसा को उकसाया। वहीं, टीम डेवी के इस्तीफे पर ट्रंप ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।
ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- बीबीसी में बड़े पद पर बैठे लोग, जिनमें बॉस टिम डेवी भी शामिल हैं, अब इस्तीफा दे रहे हैं या उन्हें निकाला जा रहा हैं। क्योंकि वे 6 जनवरी के मेरे बहुत अच्छे भाषण में 'छेड़छाड़' करते हुए पकड़े गए।
उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि ऐसे भ्रष्ट पत्रकारों को बेनकाब करने के लिए द टेलीग्राफ का शुक्रिया। ये बेहद बेईमान लोग हैं जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के तराजू पर पैर रखने की कोशिश की। और तो और, ये एक ऐसे देश से हैं, जिसे कई लोग हमारा नंबर वन सहयोगी मानते हैं।
ट्रंप ने कहा- लोकतंत्र के लिए यह कितनी बुरी बात है। बता दें कि टिम डेवी के साथ बीबीसी में न्यूज डिपार्टमेंट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेबोरा टर्नेस दोनों ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दोनों अधिकारियों पर ट्रंप के भाषण के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।
टर्नेस ने बीबीसी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप पर पैनोरमा को लेकर चल रहा विवाद उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां बीबीसी की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। मैं इस संस्थान से बेहद प्यार करती हूं। उन्होंने आगे कहा- गलतियां हुई हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहती हूं कि बीबीसी न्यूज पर संस्थागत पक्षपात के हालिया आरोप गलत हैं।
