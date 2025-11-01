Viral Video: एक अनूठा नन्हा ठुमकेबाज, भोजपुरी बीट्स पर बच्चे ने बटोर ली इंटरनेट पर वाहवाही

Bhojpuri Kid Dance Viral:सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नन्हा सितारा चमक रहा है। ए​क छोटा सा बच्चा भोजपुरी के हिट गाने पर ऐसा डांस (Child Bhojpuri Dance Reel) कर रहा है कि बड़े-बड़े डांसर्स भी शर्माने लग जाएं। उसके हर मूवमेंट में जोश, हर एक्सप्रेशन में मासूमियत और हर ठुमके में परफेक्शन (Viral Dance Instagram Kid) है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही वीडियो (Bhojpuri Kid Dance Viral) ने धूम मचा दी। इसे लाखों लोग देख चुके हैं, हजारों लाइक्स, सैकड़ों कमेंट्स – सब बस “वाह!” कह रहे हैं।