Viral Video: एक अनूठा नन्हा ठुमकेबाज, भोजपुरी बीट्स पर बच्चे ने बटोर ली इंटरनेट पर वाहवाही

भोजपुरी बीट्स पर डांस करता बच्चा वायरल हो गया। (स्क्रीन शॉट:i nstagram/discosaksham.)
Bhojpuri Kid Dance Viral:सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नन्हा सितारा चमक रहा है। एक छोटा सा बच्चा भोजपुरी के हिट गाने पर ऐसा डांस (Child Bhojpuri Dance Reel) कर रहा है कि बड़े-बड़े डांसर्स भी शर्माने लग जाएं। उसके हर मूवमेंट में जोश, हर एक्सप्रेशन में मासूमियत और हर ठुमके में परफेक्शन (Viral Dance Instagram Kid) है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते ही वीडियो (Bhojpuri Kid Dance Viral) ने धूम मचा दी। इसे लाखों लोग देख चुके हैं, हजारों लाइक्स, सैकड़ों कमेंट्स – सब बस “वाह!” कह रहे हैं।
वीडियो में बच्चा गाने की बीट्स के साथ कदम मिलाता है। कभी हाथों को नजाकत से घुमाता है, कभी चेहरे पर ऐसे भाव लाता है जैसे सालों का अनुभव हो। उसकी आंखें, मुस्कान, बॉडी मूवमेंट – सब कुछ परफेक्ट। देखने वाले कह रहे हैं, “लगता है किसी फिल्मी डांसर ने इसे सिखाया है!” लेकिन नहीं, ये सब उसका अपना टैलेंट है। गाने की हर लाइन पर वो अलग-अलग स्टेप्स करता है, जैसे प्रोफेशनल कोरियोग्राफर ने प्लान किया हो।
पोस्ट के नीचे कमेंट्स की बाढ़ आई हुई है। एक यूजर ने लिखा, “क्या एक्सप्रेशन हैं भाई! दिल जीत लिया।” दूसरे ने कहा, “ये बच्चा बड़ा होकर भोजपुरी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बनेगा।” कोई बोला, “उम्र 5-6 साल, लेकिन डांस 50 साल का!” कुछ ने तो इसे “भोजपुरी का छोटा खेसारी लाल” तक बता दिया। वीडियो को शेयर करते हुए लोग लिख रहे हैं – “अगर टैलेंट हो तो उम्र मायने नहीं रखती!”
ये वीडियो सिर्फ डांस का नहीं, बल्कि एक संदेश का भी है। बच्चा बता रहा है कि अगर जुनून हो, तो कोई मंच, कोई ट्रेनिंग जरूरी नहीं। घर में, कैमरे के सामने, बस गाना बजा और डांस शुरू। उसकी ऊर्जा, उसकी खुशी, उसकी मासूमियत – सब कुछ देखते ही बनता है। आज के जमाने में जहां बच्चे मोबाइल गेम्स में डूबे रहते हैं, ये नन्हा डांसर प्रेरणा बन गया है।
कई यूजर्स सलाह दे रहे हैं कि बच्चे के माता-पिता इसे डांस क्लास में डालें, रियलिटी शो भेजें। कोई कह रहा है, “इसे भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में मौका दो!” सच में, अगर सही दिशा मिली तो ये बच्चा आने वाले समय में बड़ा नाम बन सकता है। अभी तो बस वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इसका असली टैलेंट दुनिया को और दिखना बाकी है।
