भारतीय पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने दे दी गुड न्यूज, बोले- इंडिया के साथ अच्छा समझौता करने जा रहे

इसी महीने की शुरुआत में भारत में अमेरिकी राजदूत का पद संभालने के बाद सर्जियो गोर ने कहा था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है, लेकिन दोनों देश समझौते पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। गोर ने कहा था कि अगले एक या दो साल में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत का दौरा कर सकते हैं।