US biggest attack on Iran: ‘आज ईरान पर सबसे बड़ा हमला होगा’, अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ ने कर दिया ऐलान

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी सशस्त्र बलों ने हाल के हफ्तों में ईरान के ऊपर एक व्यापक हवाई अभियान चलाया है, जिसमें पिछले 37 दिनों में 10,000 से ज़्यादा लड़ाकू उड़ानें भरी गई हैं और 13,000 से ज्यादा लक्ष्यों पर हमले किए गए हैं। बता दें कि ट्रंप ने आज रात 8 बजे तक होर्मुज खोलने का ईरान को अल्टीमेटम दिया है।