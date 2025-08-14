बिलावल का शहबाज शरीफ पर तीखा हमला:‘लाहौर में रफ्तार, कराची में सुस्ती’ पर उठाए सवाल

Bilawal criticizes Shehbaz speed in Karachi: पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर तनाव खुल कर सामने आ गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto Zardari) जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। उन्होंने कराची (Bilawal criticizes Shehbaz speed in Karachi) में विकास की धीमी गति (Karachi development delay) को लेकर सवाल उठाए और पंजाब के मुकाबले सिंध के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।
बिलावल ने कराची के पास नई हब नहर के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए शहबाज शरीफ की लोकप्रिय ‘शहबाज स्पीड’ का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि लाहौर में विकास की रफ्तार को 'शहबाज स्पीड' कहा जाता है, लेकिन कराची में वही सरकार 'शहबाज स्लो' की तरह काम कर रही है। उनका इशारा साफ था कि प्रधानमंत्री पंजाब को प्राथमिकता देते हैं, जबकि सिंध को नजरअंदाज किया जाता है।
बिलावल की यह टिप्पणी उस समय आई है जब पीएमएल-एन और पीपीपी गठबंधन में साथ हैं। लेकिन पीपीपी के नेता लगातार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद पीएमएल-एन को नेशनल असेंबली में साधारण बहुमत मिला है, पर पीपीपी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
नई हब नहर परियोजना के उद्घाटन के मौके पर बिलावल ने बताया कि यह नहर कराची को रोज़ाना 100 मिलियन गैलन अतिरिक्त पानी देगी। यह पानी शहर के मध्य, पूर्वी और किमारी ज़िलों की जरूरतें पूरी करेगा। उन्होंने लियारी क्षेत्र के लिए अलग योजना बनाने और पुरानी हब नहर की मरम्मत की जानकारी भी दी।
बिलावल ने कहा कि कराची और हैदराबाद में पहली बार स्थानीय सरकारें जातीय या राजनीतिक आधार पर नहीं, बल्कि जनसेवा के आधार पर काम कर रही हैं। उन्होंने सिंध सरकार और नगर प्रशासन के बीच सहयोग की सराहना की और बताया कि पानी, सफाई और अन्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
पीपीपी अध्यक्ष ने सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह की सराहना करते हुए कहा कि कराची में डीसालिनेशन प्लांट (समुद्री पानी को पीने लायक बनाने का संयंत्र) लगाने की योजना बनाई गई है, जिससे आने वाले समय में पानी की समस्या से राहत मिलेगी।
बहरहाल बिलावल की हालिया टिप्पणी इस ओर संकेत करती है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच मतभेद गहराते दिख रहे हैं, खासकर जब बात क्षेत्रीय विकास और संसाधन बंटवारे की आती है। आने वाले दिनों में गठबंधन राजनीति और भी पेचीदा हो सकती है।