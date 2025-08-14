बिलावल का शहबाज शरीफ पर तीखा हमला:‘लाहौर में रफ्तार, कराची में सुस्ती’ पर उठाए सवाल

Bilawal criticizes Shehbaz speed in Karachi: पाकिस्तान में सत्तारूढ़ गठबंधन के अंदर तनाव खुल कर सामने आ गया है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो (Bilawal Bhutto Zardari) जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है। उन्होंने कराची (Bilawal criticizes Shehbaz speed in Karachi) में विकास की धीमी गति (Karachi development delay) को लेकर सवाल उठाए और पंजाब के मुकाबले सिंध के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया।