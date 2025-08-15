बॉडी के बदले बॉडी, बंदूक के बदले बंदूक! क्या ट्रंप-पुतिन में अलास्का शिखर सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी ?

Trump Putin Alaska Summit: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक के लिए अलास्का (Alaska diplomatic summit) में ज़बरदस्त हलचल शुरू हो चुकी है। यह शिखर सम्मेलन (Trump Putin Alaska Summit) राज्य की सबसे बड़ी सैन्य छावनी ज्वाइंट बेस एल्मेंडॉर्फ-रिचर्डसन में आयोजित होगा, जो रूस की सीमा से सिर्फ़ 1,000 मील दूर स्थित है। इस शिखर सम्मेलन (Trump Putin meeting) को लेकर सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अमेरिकी और रूसी सुरक्षाकर्मियों की संख्या और तैनाती को एक बराबर रखा गया है। जहां एक ओर अमेरिकी सीक्रेट सर्विस सुरक्षा घेरा संभाले हुए है, वहीं रूसी एजेंट पुतिन (US Russia talks) की गतिविधियों पर पैनी निगाह रखे हुए हैं। नियम है कि दोनों पक्षों के सुरक्षाकर्मी न तो एक-दूसरे के वाहन में चढ़ेंगे, न दरवाज़ा खोलेंगे।