क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास बम धमाका, 10 लोगों की मौत और 32 घायल

इस बम धमाके में करीब 32 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सभी सलाहकारों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को अस्पतालों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।