क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास बम धमाका, 10 लोगों की मौत और 32 घायल

Bomb blast in Pakistan (Representational Photo)
पाकिस्तान (Pakistan) के अशांत प्रांत बलूचिस्तान (Balochistan) में आए दिन ही बम धमाकों के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक और मामला आज सामने आया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा (Quetta) में आज, मंगलवार, 30 सितंबर को एक बम धमाका हो गया। यह धमाका ज़रघून रोड पर पाकिस्तानी सेना की पैरामिलिट्री यूनिट फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के पास हुआ।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में आज हुए इस बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में से 6 लोग फ्रंटियर कॉर्प्स के अर्धसैनिक बताए जा रहे हैं।
इस बम धमाके में करीब 32 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सभी सलाहकारों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को अस्पतालों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।
इस बम धमाके के पीछे बलूच विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। बलूचिस्तान में अक्सर ही बलूच विद्रोही इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं, जिनमें उनका निशाना सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस होती है।
