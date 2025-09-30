Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास बम धमाका, 10 लोगों की मौत और 32 घायल

Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के क्वेटा में बम धमाके का मामला सामने आया है। इस घटना में 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Sep 30, 2025

Blast

Bomb blast in Pakistan (Representational Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) के अशांत प्रांत बलूचिस्तान (Balochistan) में आए दिन ही बम धमाकों के मामले देखने को मिलते हैं। इसी तरह का एक और मामला आज सामने आया है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा (Quetta) में आज, मंगलवार, 30 सितंबर को एक बम धमाका हो गया। यह धमाका ज़रघून रोड पर पाकिस्तानी सेना की पैरामिलिट्री यूनिट फ्रंटियर कॉर्प्स के मुख्यालय के पास हुआ।

10 लोगों की मौत

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में आज हुए इस बम धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में से 6 लोग फ्रंटियर कॉर्प्स के अर्धसैनिक बताए जा रहे हैं।

32 लोग घायल

इस बम धमाके में करीब 32 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इन अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सभी सलाहकारों, डॉक्टरों, फार्मासिस्टों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारियों को अस्पतालों में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।

बलूच विद्रोहियों पर शक

इस बम धमाके के पीछे बलूच विद्रोहियों का हाथ बताया जा रहा है। बलूचिस्तान में अक्सर ही बलूच विद्रोही इस तरह के हमलों को अंजाम देते हैं, जिनमें उनका निशाना सेना, पैरामिलिट्री और पुलिस होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

30 Sept 2025 02:27 pm

Published on:

30 Sept 2025 02:13 pm

Hindi News / World / क्वेटा में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय के पास बम धमाका, 10 लोगों की मौत और 32 घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तालिबान का एक और तुगलकी फरमान, अफगानिस्तान में इंटरनेट किया बंद

Internet shutdown in Afghanistan
विदेश

ट्रंप यूक्रेन को दे सकते हैं लंबी दूरी की मिसाइलें: जानिए वेंस ने क्यों किया यह खुलासा

Donald Trump
विदेश

गाज़ा शांति योजना पर पाकिस्तान का समर्थन आश्चर्यजनक: ट्रंप ने पाक PM और आर्मी चीफ की तारीफ की

Donald Trump with Shehbaz Sharif and Asim Munir
विदेश

पहलवान ने दांतों से 1,150 टन वजनी दो जहाज खींच कर बनाया रिकॉर्ड, वीडियो देख कर हो जाएंगे हैरान

Man pulled two ships with his teeth
विदेश

आईईडी धमाके से मचा हाहाकार, पाकिस्तान में 9 सैनिकों की मौत, 8 घायल

IED Blast
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.