ब्राज़ील बना चीन का सोयाबीन सप्लायर, अमेरिकी किसान बेचैन

जुलाई में चीन ने अमेरिका से सिर्फ 4.2 लाख टन सोयाबीन खरीदा, जो पिछले साल की तुलना में 11% कम है। वहीं ब्राज़ील से सोयाबीन आयात में भारी उछाल देखा गया है। केवल पिछले महीने ही चीन के कुल सोयाबीन आयात में से लगभग 90% ब्राज़ील से आया, जबकि अमेरिका का हिस्सा सिर्फ 4% रह गया। चीन-ब्राज़ील के रिश्ते भी मजबूत हो रहे हैं। चाइनीज़ राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से बातचीत के बाद कहा था कि चीन, ब्राज़ील के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा का समर्थन करता है।