ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स एकजुट! ब्राज़ीली राष्ट्रपति लूला करेंगे पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अन्य लीडर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है, जिससे उनके प्रति न सिर्फ इन देशों में, बल्कि अमेरिका में भी असंतोष बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत (India) पर 25% बेस टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भी भारत ने साफ कर दिया है कि वो इसके आगे झुकेगा नहीं और अपने राष्ट्रहित का ध्यान रखेगा। भारत पर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स (BRICS) देशों ने भी आवाज़ उठाई है और ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया है। ऐसे में अब जल्द ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स एकजुट हो सकता है।