ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स एकजुट! ब्राज़ीली राष्ट्रपति लूला करेंगे पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग और अन्य लीडर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने कई देशों पर टैरिफ लगाया है, जिससे उनके प्रति न सिर्फ इन देशों में, बल्कि अमेरिका में भी असंतोष बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत (India) पर 25% बेस टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। हालांकि ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भी भारत ने साफ कर दिया है कि वो इसके आगे झुकेगा नहीं और अपने राष्ट्रहित का ध्यान रखेगा। भारत पर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स (BRICS) देशों ने भी आवाज़ उठाई है और ट्रंप के टैरिफ को गलत बताया है। ऐसे में अब जल्द ही ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स एकजुट हो सकता है।
ट्रंप कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वह, ब्रिक्स से खुश नहीं हैं। ट्रंप, ब्रिक्स को अमेरिका के लिए खतरा मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार ब्रिक्स का लक्ष्य अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करना है। हालांकि ब्रिक्स ने अब तक ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की है, लेकिन ट्रंप की लगातार धमकियों की वजह से अब ब्रिक्स एकजुट होकर ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है।
इसी बीच ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील (Brazil) के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inácio Lula da Silva) ने कहा है कि वह जल्द ही ब्रिक्स देशों के लीडर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में भारत (India) के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), रूस (Russia) के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin), चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping), साउथ अफ्रीका (South Africa) के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा (Cyril Ramaphosa) समेत ब्रिक्स के अन्य लीडर्स भी शामिल हो सकते हैं।
ब्रिक्स देशों के लीडर्स के बीच होने वाली इस ऑनलाइन मीटिंग में अमेरिकी टैरिफ और इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई के उपायों पर चर्चा हो सकती है।