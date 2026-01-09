US-Venezuela Attack: क्या वेनेजुएला पर दोबारा हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने कर दिया ऐलान

वेनेजुएला को लेकर ट्रंप ने किया दावा (Photo - Washington Post)
US-Venezuela Attack: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला द्वारा इस सप्ताह बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू कर दिया है। इसलिए दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। दरअसल, पिछले दिनों अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा- वेनेजुएला शांति की तलाश के संकेत के तौर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है। यह एक बहुत अहम और समझदारी भरा कदम है। अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। इसी सहयोग के कारण मैंने पहले अपेक्षित दूसरे चरण के हमले रद्द कर दिए हैं।
इसके अलावा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि बड़ी तेल कंपनियों द्वारा कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा, जिनसे मैं आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करूंगा।
बता दें कि गुरुवार को वेनेजुएला ने कई हाई-प्रोफाइल विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल से रिहा किया। सरकार ने इसे शांति की दिशा में कदम बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार की तारीफ करते हुए कहा, “वे शानदार रहे हैं। हमने जो कुछ भी चाहा, उन्होंने हमें दिया।”
वहीं, अंतरिम राष्ट्रपति के भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि काफी बड़ी संख्या में लोगों को रिहा किया जाएगा, हालांकि सटीक आंकड़ा स्पष्ट नहीं किया गया।
अमेरिकी सरकार और वेनेजुएला का विपक्ष लंबे समय से राजनीतिक नेताओं, आलोचकों और नागरिक समाज के सदस्यों की व्यापक रिहाई की मांग करता रहा है। हालांकि, वेनेजुएला सरकार का कहना है कि वह किसी को भी राजनीतिक कारणों से कैद में नहीं रखती।
