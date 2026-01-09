US-Venezuela Attack: क्या वेनेजुएला पर दोबारा हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने कर दिया ऐलान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा- वेनेजुएला शांति की तलाश के संकेत के तौर पर बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है। यह एक बहुत अहम और समझदारी भरा कदम है। अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। इसी सहयोग के कारण मैंने पहले अपेक्षित दूसरे चरण के हमले रद्द कर दिए हैं।