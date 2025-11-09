Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा – “अंतरिक्ष में हमारे लिए खड़ी कर रहा परेशानी”

यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की वजह से पहले ही रूस के कई देशों से संबंध बिगड़ चुके हैं। अब ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 09, 2025

Satellite

Satellite (Representational Photo)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच पिछले 44 महीने से युद्ध चल रहा है और इसकी वजह से यूक्रेन में अब तक काफी तबाही मच चुकी है। इस युद्ध की वजह से रूस के कई देशों से संबंध बिगड़ चुके हैं। इनमें मुख्य रूप से पश्चिमी देश हैं जो खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन भी कर रहे हैं। इसी बीच अब ब्रिटेन (Britain) और जर्मनी (Germany) ने रूस पर एक बड़ा आरोप लगाया है। यह आरोप अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ है।

ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर क्या आरोप लगाया?

ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर अपने उपग्रहों को खतरा पैदा करने का आरोप लगाया है। ब्रिटेन और जर्मनी ने दावा किया है कि रूस के उपग्रह उनके और अन्य सभी पश्चिमी देशों के सैन्य और कमर्शियल उपग्रहों की जासूसी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और जर्मनी ने यह भी दावा किया है कि रूसी उपग्रह पश्चिमी देशों के उपग्रहों को बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं, उनका सिग्नल जाम कर रहे हैं और साथ ही कार्यप्रणाली में दखलंदाज़ी भी कर रहे हैं।

खुफिया जानकारी चुरा रहे हैं रूसी उपग्रह

जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तोरियस ने कुछ समय पहले कहा था कि रूस के दो जासूसी उपग्रह जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो इंटेलसैट उपग्रहों का पीछा कर रहे हैं। ये उपग्रह जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं ब्रिटेन के स्पेस कमांड प्रमुख मेजर जनरल पॉल टेडमैन ने बताया कि रूस हर हफ्ते ग्राउंड-बेस्ड सिस्टम से ब्रिटिश सैन्य उपग्रहों को जाम करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, रूसी उपग्रह, ब्रिटिश उपग्रहों के बहुत करीब उड़कर खुफिया जानकारी चुराने की भी कोशिश कर रहे हैं। टेडमैन का मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद से ही रूस ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ा दिया है।

ये भी पढ़ें

पीएम मोदी करेंगे भूटान का दौरा, दोनों देशों के संबंध और मज़बूत करने पर होगी चर्चा
विदेश
PM Narendra Modi on flight

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

09 Nov 2025 07:10 pm

Hindi News / World / ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा – “अंतरिक्ष में हमारे लिए खड़ी कर रहा परेशानी”

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी करेंगे भूटान का दौरा, दोनों देशों के संबंध और मज़बूत करने पर होगी चर्चा

PM Narendra Modi on flight
विदेश

रूस ने फिर किए यूक्रेन पर हवाई हमले, 7 लोगों की मौत

Russia launched drones and missiles at Ukraine
विदेश

6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

Earthquake
विदेश

इज़रायल-हमास युद्ध में 69,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी

Gaza
विदेश

भारत के दो वॉन्टेड गैंगस्टर्स विदेश में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा देश

Venkatesh Garg and Bhanu Rana
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.