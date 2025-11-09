ब्रिटेन और जर्मनी ने रूस पर लगाया बड़ा आरोप, कहा – “अंतरिक्ष में हमारे लिए खड़ी कर रहा परेशानी”

जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्तोरियस ने कुछ समय पहले कहा था कि रूस के दो जासूसी उपग्रह जर्मन सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दो इंटेलसैट उपग्रहों का पीछा कर रहे हैं। ये उपग्रह जर्मनी और उसके सहयोगी देशों के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वहीं ब्रिटेन के स्पेस कमांड प्रमुख मेजर जनरल पॉल टेडमैन ने बताया कि रूस हर हफ्ते ग्राउंड-बेस्ड सिस्टम से ब्रिटिश सैन्य उपग्रहों को जाम करने की कोशिश करता है। इतना ही नहीं, रूसी उपग्रह, ब्रिटिश उपग्रहों के बहुत करीब उड़कर खुफिया जानकारी चुराने की भी कोशिश कर रहे हैं। टेडमैन का मानना है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के बाद से ही रूस ने इस तरह की गतिविधियों को बढ़ा दिया है।