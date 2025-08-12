अवैध प्रवासियों को सज़ा मिलते ही उनके देश वापस भेजेगा ब्रिटेन, नई लिस्ट में भारत समेत 15 देश शामिल

ब्रिटेन ने नई लिस्ट में 15 देशों का नाम शामिल किया है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, केन्या, लेबनान, मलेशिया, इंडोनेशिया, युगांडा, जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना, ब्रुनेई, बुल्गारिया, लातविया, और गुयाना शामिल हैं। ऐसे में अब पुरानी लिस्ट और नई लिस्ट मिलाकर 23 देश इस योजना में शामिल हो गए हैं। पहले यह योजना सिर्फ 8 देशों के अवैध प्रवासियों पर लागू होती थी। इनमें फिनलैंड, नाइजीरिया, एस्टोनिया, अल्बानिया, बेलीज़, मॉरीशस, तंजानिया और कोसोवो शामिल थे।