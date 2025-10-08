कीर स्टार्मर की भारत यात्रा से ब्रिटेन-भारत व्यापार को नई उड़ान,विजन 2035 के लिए कैसा रहेगा यह दौरा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ब्रिटिश एयरवेज से भारत पहुंचे। (फोटो: X Handle Narendra Modi.)
Keir Starmer India Visit: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 8 अक्टूबर 2025 को दो दिवसीय भारत यात्रा (Keir Starmer India Visit) पर पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi) के निमंत्रण पर यह दौरा भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीर स्टार्मर (Keir Starmer )ने अपनी यात्रा की शुरुआत एक मजेदार अंदाज में की। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज की मुंबई जाने वाली फ्लाइट में यात्रियों से कहा, “आपका प्रधानमंत्री कॉकपिट से बोल रहा है!” इस हल्के-फुल्के पल को उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा।
कीर स्टार्मर 125 से अधिक बिजनेसमैन और अधिकारियों के साथ भारत आए हैं। यह ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है। उनका मुख्य उद्देश्य जुलाई 2025 में हस्ताक्षर किए गए भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को और मजबूत करना है। यह समझौता 90% से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ हटाने का प्रावधान करता है, जिससे दोनों देशों के व्यापारियों को फायदा होगा। स्टार्मर और मोदी विजन 2035 के तहत रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल (UKIBC) के अध्यक्ष हील्ड ने इसे दोनों देशों के बीच सबसे आशाजनक आर्थिक रिश्तों में से एक बताया। यह समझौता छोटे और मध्यम उद्यमों को नये अवसर देगा। हील्ड भारत में एक सत्र को भी संबोधित करेंगे, जिसमें वह इन अवसरों पर चर्चा करेंगे।
यह यात्रा केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। दोनों नेता रक्षा, तकनीक और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। स्टार्मर का यह दौरा भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में देखने की ब्रिटेन की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
कीर स्टार्मर और पीएम मोदी की मुलाकात में किन मुद्दों पर होगी चर्चा ?
भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से भारतीय व्यवसायों को क्या फायदा होगा?
क्या यह यात्रा भारत-ब्रिटेन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी ?
कीर स्टार्मर का विमान में यात्रियों से मजाकिया अंदाज में बात करना न केवल उनकी सादगी को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह भारत के साथ रिश्तों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। उनके साथ आए 125 से अधिक बिजनेसमैन और अधिकारी इस बात का संकेत हैं कि ब्रिटेन भारत को एक बड़े आर्थिक साझेदार के रूप में देख रहा है।
बहरहाल कीर स्टार्मर की यह यात्रा न केवल आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देगी, बल्कि दोनों देशों के बीच दोस्ती भी मजबूत करेगी। उनके मजेदार अंदाज और गंभीर व्यापारिक चर्चाओं का यह मिश्रण भारत-ब्रिटेन संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग