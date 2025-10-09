भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रधानमंत्री मोदी (फोटो- आईएएनएस)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने समकक्ष ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मुलाकार करेंगे। पीएम स्टार्मर के दो दिवसीय भारत दौरे का आज आखिरी दिन है। लंदन लौटने से पहले वे आज करीब 10 बजे पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 'विजन 2035' के तहत भारत-ब्रिटेन की व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर बात करेंगे। इस दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) जल्द लागू करने पर भी चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी के निमंत्रण पर पीएम स्टार्मर बुधवार को दो दिन की यात्रा के लिए भारत के मुंबई पहुंचे थे। यह स्टार्मर का पहला आधिकारिक भारत दौरा है।
अपने दौरे के पहले दिन स्टार्मर ने यशराज स्टूडियो का दौरा किया और बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी और CEO अक्षय विधानी के साथ फिल्म देखी। इसके बाद वह इंग्लिश प्रीमियर लीग के फुटबॉल शोकेस इवेंट पहुंचे, जहां मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवेन भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ने इस दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। साथ ही उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर हरजिंदर कांग और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन से भी मुलाकात की। स्टार्मर ने यहां दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आयोजित किए एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार, आज स्टार्मर मुंबई में ही पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान 'विजन 2035' के तहत दोनों देशों के बीच की व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। 'विजन 2035' एक 10 साल का रोडमैप है जिसकी समय-सीमा तय है। इसमें कुछ ज़रूरी क्षेत्रों में कई कार्यक्रम और पहलें शामिल हैं। इसका मुख्य लक्ष्य है कि अगले दस सालों में व्यापार और निवेश, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, और आपसी-संबंध जैसे क्षेत्रों में तरक्की की जाए।
इस मीटिंग के दौरान दोनों नेता व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता होगा, जिसे दोनों देशों की भविष्य की आर्थिक साझेदारी की नींव माना जा रहा है। वे चर्चा करेंगे कि यह समझौता दोनों देशों के बिज़नेस के लिए कौन-कौन से नए अवसर पैदा कर सकता है। इसके अलावा, दोनों नेता क्षेत्र और दुनिया के महत्वपूर्ण मामलों पर भी अपने विचार साझा करेंगे और एक-दूसरे का पक्ष जानेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी और स्टार्मर भी मुंबई में होने वाले ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के छठे संस्करण में भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे उद्योग जगत के विशेषज्ञों नीति निर्माताओं और इनोवेटर्स के साथ बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह नई यात्रा पीएम मोदी के 23-24 जुलाई 2025 के यूके दौरे से बनी गति और आधार को आगे बढ़ाएगी। यह यात्रा भारत और यूके दोनों को अपने साझा दृष्टिकोण को फिर से पक्का करने का एक अच्छा मौका देगी, जिसका लक्ष्य भविष्य की ओर देखने वाली एक मजबूत साझेदारी बनाना है।
