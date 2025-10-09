भारत दौरे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात

अपने दौरे के पहले दिन स्टार्मर ने यशराज स्टूडियो का दौरा किया और बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी और CEO अक्षय विधानी के साथ फिल्म देखी। इसके बाद वह इंग्लिश प्रीमियर लीग के फुटबॉल शोकेस इवेंट पहुंचे, जहां मशहूर फुटबॉलर माइकल ओवेन भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों ने इस दौरान बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेला। साथ ही उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर हरजिंदर कांग और भारत में ब्रिटिश हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन से भी मुलाकात की। स्टार्मर ने यहां दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आयोजित किए एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।