ब्लैक सी में दो जहाजों पर ड्रोन अटैक, एक समुद्र में डूबा, बुल्गारिया ने नाटो और EU से मांगी मदद

रादेव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बुल्गारिया की समुद्री सीमा के ठीक बाहर एक कमर्शियल जहाज पर हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने बताया कि NATO और यूरोपीय संघ में बुल्गारिया के स्थायी प्रतिनिधियों को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। उन्होंने हमलों के लिए जिम्मेदार देश की पहचान करने के लिए जांच में मदद मांगी और हवाई व समुद्री निगरानी को मजबूत करने पर जोर दिया। रादेव ने कहा कि अब तक किसी खास पक्ष को जिम्मेदार ठहराने के लिए कोई स्पष्ट या ठोस सबूत नहीं मिला है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि उनके आकलन के अनुसार, इन घटनाओं का नतीजा रूस के हित में है। ।