साल 2030 तक जर्मनी में 4 गुणा बढ़ सकती है भारतीय छात्रों की संख्या, ये है बड़ी वजह

ट्रंप प्रशासन की ओर से 6,000 से अधिक वीजा रद्द करना, 100 दिनों से ज्यादा की वीजा प्रतीक्षा अवधि और वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (वर्क परमिट) को लेकर अनिश्चितता ने भारतीय छात्रों को मायूस किया है। ऐसे में भारतीय छात्र अब अमेरिका को जोखिम भरा और जर्मनी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।