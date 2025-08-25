Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

साल 2030 तक जर्मनी में 4 गुणा बढ़ सकती है भारतीय छात्रों की संख्या, ये है बड़ी वजह

अमेरिका की सख्त वीजा नीतियों से निराश होकर भारतीय छात्रों की नज़र अब जर्मनी पर! कम फीस, आसान वीजा और बेहतरीन कोर्सेज़ के चलते जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या चार गुना होकर 1.14 लाख तक पहुँच सकती है, जिससे जर्मनी भारतीय छात्रों के लिए नया पसंदीदा अध्ययन स्थल बनता जा रहा है। क्या जर्मनी अमेरिका को पछाड़ पाएगा?

भारत

Mukul Kumar

Aug 25, 2025

भारतीय छात्रा। (फोटो- IANS)

अमेरिका की बदलती नीतियों के चलते भारतीय छात्रों का अमेरिका में शिक्षा से मोहभंग हो रहा है। इस बीच जर्मनी नई पसंद बनकर उभर रहा है। जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या चीन को पछाड़ते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत बढ़कर करीब 60,000 हो गई है।

जर्मनी की एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस ‘डॉयचर एकेडेमिसचर ऑस्टौशडिएनस्ट’ की एक रिपोर्ट के अनुसार विंटर 2023-24 सेमेस्टर में जर्मनी में 49,483 भारतीयों का दाखिला हुआ था।

ये भी पढ़ें

अमेरिका के लिए डाक सेवा बंद करने से क्या होगा असर? अब US में रहने वाले भारतीयों को झेलनी होगी ये परेशानी
राष्ट्रीय
image

ट्रंप की नीतियों ने भारतीय छात्रों का किया मोह भंग

हालिया ट्रंप प्रशासन की नीतियों के कारण अमेरिका में भारतीय छात्रों की संख्या गिरावट आई है। जुलाई 2025 में 46त्न कमी दर्ज हुई। मार्च-मई 2025 में केवल 9,906 एफ-1 वीजा भारतीय छात्रों को मिले, जबकि 2024 में यह संख्या 13,478 थी।

एसोसिएशन आॉफ इंटरनेशनल एजुकेटर्स (एनएएफएसए) का अनुमान है कि इस बार अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय दाखिले 30-40त्न घट सकते हैं, जिससे 1.5 लाख कम छात्र और लगभग 7 अरब डॉलर की सामुदायिक खर्च में कमी होगी।

ट्रंप प्रशासन की ओर से 6,000 से अधिक वीजा रद्द करना, 100 दिनों से ज्यादा की वीजा प्रतीक्षा अवधि और वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण (वर्क परमिट) को लेकर अनिश्चितता ने भारतीय छात्रों को मायूस किया है। ऐसे में भारतीय छात्र अब अमेरिका को जोखिम भरा और जर्मनी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं।

कम फीस व आसान वीजा सिस्टम की वजह से पसंद आ रहा जर्मनी

जर्मनी में पढ़ाई की चाहत का कारण वहां कम फीस (अधिकतर पब्लिक यूनिवर्सिटी में लगभग 350 यूरो प्रति सेमेस्टर), इंडस्ट्री से जुड़े कोर्स, और पढ़ाई के बाद 18 महीने का जॉब-सीकिंग वीजा है।

जो कि आगे ईयू ब्लू कार्ड और स्थायी निवास का रास्ता खोलता है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2030 तक जर्मनी में भारतीय छात्रों की संख्या चार गुना होकर 1.14 लाख तक पहुंच सकती है।

क्या है ईयू ब्लू कार्ड

ईयू ब्लू कार्ड, ईयू से बाहर के शिक्षाविदों के लिए निवास परमिट है। इसे पाने के लिए विश्वविद्यालय डिग्री और न्यूनतम वेतन मानदंड पूरा करने वाला कार्य अनुबंध होना जरूरी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

Updated on:

25 Aug 2025 12:16 pm

Published on:

25 Aug 2025 12:15 pm

Hindi News / World / साल 2030 तक जर्मनी में 4 गुणा बढ़ सकती है भारतीय छात्रों की संख्या, ये है बड़ी वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.