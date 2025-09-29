लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा ने आतंकवादी संगठन किया घोषित

Lawrence Bishnoi Gang: कनाडा सरकार ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भय और धमकी का माहौल पैदा करने के लिए आतंकवादी संगठन घोषित किया है। साथ ही देश में गैंग की मौजूदगी का भी जिक्र किया। कनाडा सरकार ने कहा यह गैंग उन इलाकों में सक्रिय हैं जहां प्रवासी समुदाय बड़ी संख्या में हैं।