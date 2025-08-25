Patrika LogoSwitch to English

रूसी हमलों के बीच कनाडा आया यूक्रेन की मदद के लिए आगे, पीएम कार्नी ने किया सैन्य सहायता का ऐलान

Russia-Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है और साथ ही रूस के यूक्रेन पर हमले भी। इसी बीच यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा आगे आया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 25, 2025

Mark Carney and Volodymyr Zelenskyy
Mark Carney and Volodymyr Zelenskyy (Photo - Canadian PM's social media)

रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच 42 महीने चल रहे युद्ध की वजह से तबाही का सिलसिला बरकरार है। रूसी हमले भी कम नहीं हो रहे हैं। इसी बीच अब यूक्रेन की मदद के लिए कनाडा (Canada) आगे आया है। 24 अगस्त को कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney) ने यूक्रेन की स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान यूक्रेनी राजधानी कीव में यूक्रेनी प्रधानमंत्री वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की (Volodymyr Zelenskyy) से मुलाकात की और सैन्य सहायता का ऐलान किया।

रूस के खिलाफ यूक्रेन का डिफेंस होगा मज़बूत!

कार्नी की तरफ से यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की गई, उसकी कीमत करीब 2 बिलियन कनाडाई डॉडॉलर्स (लगभग 1.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स) है। यह सैन्य सहायता, जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा की तरफ से यूक्रेन को किए गए वादे का हिस्सा है। इससे रूस के खिलाफ यूक्रेन का डिफेंस मज़बूत होगा।

कनाडाई सैन्य सहायता पैकेज में क्या-क्या होगा शामिल?

कनाडा की तरफ से यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य सहायता पैकेज में 835 मिलियन कनाडाई डॉलर्स के बख्तरबंद वाहन, छोटे हथियार, गोला-बारूद, चिकित्सा उपकरण और ड्रोन क्षमताओं जैसे अत्यावश्यक उपकरणों के लिए हैं। 680 मिलियन कनाडाई डॉलर्स नाटो द्वारा प्राथमिकता वाले उपकरणों की खरीद के लिए हैं, जिसमें अमेरिका से मंगाए गए हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। 220 मिलियन कनाडाई डॉलर्स, ड्रोन्स, काउंटर-ड्रोन्सऔर इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए, जिसमें कनाडा और यूक्रेन की कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम शामिल हैं। 165 मिलियन कनाडाई डॉलर्स यूक्रेनी डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप कैपेबिलिटी कोएलिशन के लिए हैं, जो यूक्रेन की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देगा। 100 मिलियन कनाडाई डॉलर्स चेक एम्युनिशन इनिशिएटिव के माध्यम से गोला-बारूद और विस्फोटकों के लिए हैं।

यूक्रेन को अतिरिक्त सहायता भी देगा कनाडा

सैन्य सहायता के अलावा कनाडा की तरफ से यूक्रेन को 31 मिलियन कनाडाई डॉलर्स की मानवीय सहायता और यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए मदद भी मुहैया कराई जाएगी।

