रूसी हमलों के बीच कनाडा आया यूक्रेन की मदद के लिए आगे, पीएम कार्नी ने किया सैन्य सहायता का ऐलान

कनाडा की तरफ से यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य सहायता पैकेज में 835 मिलियन कनाडाई डॉलर्स के बख्तरबंद वाहन, छोटे हथियार, गोला-बारूद, चिकित्सा उपकरण और ड्रोन क्षमताओं जैसे अत्यावश्यक उपकरणों के लिए हैं। 680 मिलियन कनाडाई डॉलर्स नाटो द्वारा प्राथमिकता वाले उपकरणों की खरीद के लिए हैं, जिसमें अमेरिका से मंगाए गए हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। 220 मिलियन कनाडाई डॉलर्स, ड्रोन्स, काउंटर-ड्रोन्सऔर इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए, जिसमें कनाडा और यूक्रेन की कंपनियों के बीच संयुक्त उद्यम शामिल हैं। 165 मिलियन कनाडाई डॉलर्स यूक्रेनी डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप कैपेबिलिटी कोएलिशन के लिए हैं, जो यूक्रेन की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देगा। 100 मिलियन कनाडाई डॉलर्स चेक एम्युनिशन इनिशिएटिव के माध्यम से गोला-बारूद और विस्फोटकों के लिए हैं।