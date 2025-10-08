रूसी सेना के लिए युद्ध लड़ रहा था भारतीय नागरिक, मजबूर होकर यूक्रेनी सेना के सामने किया सरेंडर, वीडियो जारी

26 सितंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने बताया था कि हाल ही में कुछ और भारतीय नागरिकों के रूस की सेना में भर्ती होने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा था, "हमने इस मामले को रूस में अपने दूतावास और मॉस्को प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाया है और हमारे नागरिकों को जल्द से जल्द रिहा कर भारत लाने की मांग की है। लगभग 27 भारतीय नागरिक हाल ही में रूसी बलों में शामिल हुए हैं, और हम उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया में हैं।"