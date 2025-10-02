‘छात्र वीजा’ नियम में बदलाव से 3.80 लाख नौकरियों पर खतरा, अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने ट्रंप के खिलाफ खोला मोर्चा

अमेरिका में सभी गैर-आप्रवासी वीजा के लिए नया अनिवार्य 250 डॉलर का इंटीग्रिटी शुल्क बुधवार से लागू हो गया। 1 अटूबर, 2025 यानी अमेरिका के नए वित्तीय वर्ष से यह शुल्क अब हर नए वीजा पर लागू होगा, जिसमें एफ-1 और एफ-2 छात्र वीजा, जे-1 और जे-2 एसचेंज वीजा, एच-1बी और एच-4 वर्क वीजा के साथ ही पर्यटक बी-1/बी-2 जैसी श्रेणियां हैं।