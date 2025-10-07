Explainer: आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान के दोहरे रूप,जानिए इस ‘नूरा कुश्ती’ का क्या है असल खेल

China Pakistan Terrorism: दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग छिड़ी हुई है, लेकिन कुछ देशों की दोहरी नीति इसे और जटिल बना रही है। इस मामले में चीन और पाकिस्तान (China Pakistan Terrorism) दुनिया को उल्लू बना रहे हैं। एक तरफ चीन संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर आतंकवाद उन्मूलन के लिए तीन बड़े प्रस्ताव (UN Anti-Terror Proposals) रख रहा है, जहां सामूहिक सहयोग, कानूनी ढांचे को मजबूत करना और समग्र अभियान पर जोर दिया जा रहा है। वहीं, उसका सबसे करीबी सहयोगी पाकिस्तान आतंकी संगठनों को पनाह देकर क्षेत्रीय अस्थिरता फैला रहा है। पाक गुप्तचर एजेंसी आईएसआई ( ISI Terror Support) ने बलूच विद्रोहियों पर हमले करने के लश्कर-ए-तैयबा और आईएसकेपी का गठजोड़ बनाया है। यह विरोधाभास न केवल दक्षिण एशिया की शांति के लिए खतरा (India Security Threat) है, बल्कि वैश्विक स्तर पर 'डबल स्टैंडर्ड' का उदाहरण भी बन रहा है। आइए, इस काले खेल की उलझी हुई परतें खोलते हैं।