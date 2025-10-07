चीन ने आतंकवाद खत्म करने के लिए UN में रखे तीन बड़े प्रस्ताव, पाकिस्तान पर नजर, भारत पर क्या होगा असर

China UN Anti-Terror Proposals: संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप-स्थायी प्रतिनिधि कंग शुआंग ने आतंकवाद (China UN Anti-Terror Proposals) के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियां तेज हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर आतंक का साया फिर से गहरा रहा है, और स्थिति पहले से ज्यादा पेचीदा हो गई है। ऐसे में चीन ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए तीन अहम सुझाव दिए हैं। ये प्रस्ताव न केवल वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा देंगे। कंग शुआंग (Geng Shuang UN Speech) ने पहला प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक ही मानकों पर टिके रहते हुए वैश्विक आतंकवाद-विरोधी प्रयासों (Global Terrorism Eradication) में सामूहिक ताकत को बढ़ाना जरूरी है। विचारों के टकराव या राजनीतिक फायदों से बचते हुए एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा। चीन का मानना है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, और इसे हराने के लिए दुनिया को एक परिवार की तरह सोचना चाहिए। यह कदम क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने में मदद करेगा।