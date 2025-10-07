Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन ने आतंकवाद खत्म करने के लिए UN में रखे तीन बड़े प्रस्ताव, पाकिस्तान पर नजर, भारत पर क्या होगा असर

China UN Anti-Terror Proposals: चीन ने यूएन में आतंकवाद उन्मूलन के लिए सामूहिक सहयोग, कानूनी ढांचा मजबूत करने और समग्र अभियान वाले तीन प्रस्ताव रखे।

3 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 07, 2025

China UN Anti-Terror Proposals

चीन ने आतंकवाद खत्म करने के लिए यूएन में तीन प्रस्ताव रखे। (फोटो: IANS.)

China UN Anti-Terror Proposals: संयुक्त राष्ट्र में चीन के उप-स्थायी प्रतिनिधि कंग शुआंग ने आतंकवाद (China UN Anti-Terror Proposals) के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आतंकवादी गतिविधियां तेज हो रही हैं। वैश्विक स्तर पर आतंक का साया फिर से गहरा रहा है, और स्थिति पहले से ज्यादा पेचीदा हो गई है। ऐसे में चीन ने आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए तीन अहम सुझाव दिए हैं। ये प्रस्ताव न केवल वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा देंगे। कंग शुआंग (Geng Shuang UN Speech) ने पहला प्रस्ताव रखते हुए कहा कि सभी देशों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। एक ही मानकों पर टिके रहते हुए वैश्विक आतंकवाद-विरोधी प्रयासों (Global Terrorism Eradication) में सामूहिक ताकत को बढ़ाना जरूरी है। विचारों के टकराव या राजनीतिक फायदों से बचते हुए एक मजबूत मोर्चा बनाना होगा। चीन का मानना है कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, और इसे हराने के लिए दुनिया को एक परिवार की तरह सोचना चाहिए। यह कदम क्षेत्रीय अस्थिरता को कम करने में मदद करेगा।

आतंकवाद-विरोधी कानून और प्रभावी बनाएं

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव कानूनी ढांचा मजबूत करने का है। कंग शुआंग ने जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए आतंकवाद-विरोधी कानूनों को और प्रभावी बनाना चाहिए। हर देश को अपने नियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों से जोड़ना होगा, ताकि आतंकियों को कहीं छिपने का मौका न मिले। चीन ने कहा कि कानूनी सिस्टम को सख्त और पारदर्शी बनाकर ही लंबे समय तक शांति सुनिश्चित की जा सकती है। यह प्रस्ताव उन देशों के लिए खासतौर पर अहम है जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं।

ऐसे अभियान से सभी देश सुरक्षित महसूस करेंगे

तीसरा प्रस्ताव एक समग्र रणनीति पर आधारित है। कंग शुआंग ने सुझाव दिया कि व्यापक स्तर पर संयुक्त अभियान चलाए जाएं। इसमें आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी पहलुओं को शामिल करना होगा। आतंकवाद के मूल कारणों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और उग्रवाद को दूर करने पर फोकस हो। चीन ने कहा कि यह दृष्टिकोण न केवल हमलों को रोकेगा, बल्कि भविष्य के खतरे को भी कम करेगा। वैश्विक स्तर पर ऐसे अभियान से सभी देश सुरक्षित महसूस करेंगे।

भारत-पाक तनाव और आतंकवाद के मुद्दे प्रमुख

चीन ने इन प्रस्तावों को 'मानव जाति के साझा भविष्य' की अवधारणा से जोड़ा है। कंग शुआंग ने कहा कि चीन सभी देशों के साथ मिलकर वैश्विक सुरक्षा और शासन पहलों को लागू करने को तैयार है। स्थायी शांति और हर किसी की सुरक्षा वाले विश्व का निर्माण ही असली लक्ष्य है। चीन का यह रुख उसके ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का हिस्सा है, जो SCO जैसे संगठनों के जरिये आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के करीबी दोस्त के रूप में चीन की नजरें दक्षिण एशिया पर भी हैं, जहां भारत-पाक तनाव और आतंकवाद के मुद्दे प्रमुख हैं।

भारत पर यह होगा असर

भारत के लिए इसका असर दोहरा है। एक तरफ, ये प्रस्ताव आतंकवाद के खिलाफ मजबूत वैश्विक फ्रंट बना सकते हैं, जो भारत के लिए फायदेमंद है। लेकिन चीन का पाकिस्तान को बचाना, जैसे 26/11 के आरोपी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित न करने में उसका वीटो, चिंता बढ़ाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के ये कदम उसके ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को मजबूत करेंगे, लेकिन भारत को सतर्क रहना होगा कि ये पाकिस्तान को जवाबदेही से न बचाएं। दक्षिण एशिया में शांति के लिए ये प्रस्ताव परीक्षा की घड़ी साबित होंगे।

चीन की नीयत पर रहेगी नजर

बहरहाल ये प्रस्ताव आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को नई गति देंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन का योगदान महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे अमल में लाने के लिए सभी देशों की भागीदारी जरूरी है। क्या ये सुझाव पाकिस्तान जैसे सहयोगियों को आतंकवाद पर सख्ती के लिए प्रेरित करेंगे? समय बताएगा। चीन की यह पहल न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों को भी सुधारेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

07 Oct 2025 05:13 pm

Hindi News / World / चीन ने आतंकवाद खत्म करने के लिए UN में रखे तीन बड़े प्रस्ताव, पाकिस्तान पर नजर, भारत पर क्या होगा असर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में ISI की खतरनाक साजिश बेनकाब: लश्कर-ए-तैयबा और ISKP गठजोड़ से भारत के लिए बढ़ा खतरा

LeT ISKP Alliance Balochistan
विदेश

ट्रंप के दबाव के बीच पुतिन-नेतन्याहू ने फोन पर की बात: गाजा युद्ध विराम, ईरान पर चर्चा, यूक्रेन पर असर

Russia Israel Phone Call
विदेश

2025 फिजिक्स नोबेल: तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों को क्वांटम टनलिंग की अनोखी खोज के लिए पुरस्कार

Nobel Prize Physics 2025
विदेश

Pakistan Army ने जब अपने ही देश की 4 लाख औरतों का किया था गैंगरेप, यहां पढ़िए दर्दनाक कहानी

Pakistan Army Searchlight Operation
Patrika Special News

तसलीमा ने खोली पाकिस्तान की पोल: POJK में क्रूर कब्जा छिपाता है झूठा शांति समझौता

POJK Peace Deception
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.