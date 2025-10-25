चीन बना रहा पैंगोंग झील के पास मिलिट्री कॉम्पलेक्स

हाल के समय में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहाँ वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर पीठ पर छुरा घोंपने की भी कोशिश कर रहा है। दरअसल सैटेलाइट फोटो से पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के पूर्वी किनारों पर एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। यह कॉम्प्लेक्स 5 साल पहले हुए सीमा विवाद के एक पॉइंट से महज 110 किलोमीटर ही दूर है। इससे भविष्य में चीन की सेना को ज़रूरत लगने पर फायदा मिल सकेगा।