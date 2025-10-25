चीन बना रहा पैंगोंग झील के पास मिलिट्री कॉम्पलेक्स (सैटेलाइट फोटो)
हाल के समय में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ जहाँ वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर पीठ पर छुरा घोंपने की भी कोशिश कर रहा है। दरअसल सैटेलाइट फोटो से पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के पूर्वी किनारों पर एक मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। यह कॉम्प्लेक्स 5 साल पहले हुए सीमा विवाद के एक पॉइंट से महज 110 किलोमीटर ही दूर है। इससे भविष्य में चीन की सेना को ज़रूरत लगने पर फायदा मिल सकेगा।
हाल ही में सामने आई सैटेलाइट फोटो से पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर चीन के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के बारे में खुलासा हुआ है। इसमें गैराज, एक हाईवे और सुरक्षित स्टोरेज शामिल हैं। यह साइट एक चाइनीज़ रडार कॉम्प्लेक्स के पास है। फोटो से साफ पता चल रहा है कि यह एक चाइनीज़ एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कमांड, कंट्रोल बिल्डिंग, सेना की गाड़ियों को रखने के लिए एक शेड, गोला-बारूद आदि चीजों को रखने की जगह बनाई गई है।
इस मिलिट्री कॉम्प्लेक्स की सबसे दिलचस्प बात ढकी हुई मिसाइल लॉन्च पोजिशन का एक सेट है। माना जाता है कि इसमें ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर गाड़ियों के लिए पीछे हटने वाली छतें लगी हैं, जो मिसाइलों को ले जा सकती हैं और ज़रूरत लगने पर उसे ऊपर उठाकर फायर कर सकती हैं। ये शेल्टर चीन की लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम एचक्यू-9 को छिपाने और उसे सुरक्षित रखने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा फोटो से पता चलता है कि इसमें मिसाइल लॉन्च वाले स्थान के ऊपर स्लाइडिंग छते हैं और हर एक में दो गाड़ियाँ आ सकती हैं।
