बाकू में चीन की इजराइल को दो-टूक: गाजा पट्टी फिर से खोलें, वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाना बंद करें

उन्होंने इज़राइल से वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने की गतिविधियों को रोकने के लिए भी कहा। उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे पर चीन का रुख दोहराते हुए कहा कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति हासिल करने के लिए फिलिस्तीनी मुद्दे का समाधान होना सबसे अहम है।

बयान में आगे कहा गया, इजराइल को वेस्ट बैंक में जबरदस्ती बस्तियां बसाने की अपनी गतिविधियों को रोकना चाहिए और उन्हें वापस लेना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनी मुद्दे को सुलझाने के लिए 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' ही सही रास्ता है। उन्होंने इसे एक पुराना ऐतिहासिक अन्याय बताया, जिसके लिए एक राजनीतिक समाधान की जरूरत है।