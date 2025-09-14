Trump की 100% टैरिफ की बात पर चीन का पलटवार, ‘न हम जंग रचते हैं, न ही शामिल होते हैं’

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और G7 के देशों से अपील की है कि वह भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने के कारण 100 फीसदी टैरिफ लगाए। ट्रंप के इस बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्लोवेनिया की राजकीय यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि बीजिंग न तो किसी युद्ध की साजिश रचता है, और न ही उसमें शामिल होता है। उन्होंने कहा कि युद्ध समस्याओं का हल नहीं है। आर्थिक प्रतिबंध केवल जटिलताएं बढ़ाते हैं।