Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इजराइली हमलों से दहल गए कतर के प्रधानमंत्री! ट्रंप से बातचीत करने के लिए पहुंचे अमेरिका

इजराइली हमलों के बाद कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी सकते में अमेरिका पहुंचे हैं। उनकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात तय है, जहां मध्य पूर्व में शांति व रक्षा सहयोग पर चर्चा होगी। यह मुलाकात इमरजेंसी अरब समिट से ठीक पहले हो रही है, जिसमे कतर इजराइल के हमलों की निंदा कर चुका है। कतर, इजराइल-हमास युद्धविराम में मध्यस्थता की अपनी भूमिका जारी रखने का ऐलान कर चुका है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 13, 2025

Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी इजराइली हमलों के कुछ ही दिन अमेरिका पहुंच गए हैं। आज वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ट्रंप न्यूयॉर्क में मुलाकात करेंगे।

इजराइल ने कुछ ही दिनों पहले दोहा में हवाई हमले किए थे, जिसमें हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था। स्थानीय मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई थी।

ये भी पढ़ें

इजराइल ने फिर गाजा पर बोला हमला, 65 लोगों की दर्दनाक मौत; एक ही परिवार के 14 सदस्यों ने गंवाई जान
विदेश
image

एक दिन पहले उपराष्ट्रपति से कतर के पीएम ने की थी मुलाकात

बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच न्यूयॉर्क में होने वाली बैठक में डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल हो सकते हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एनबीसी न्यूज के हवाले से बताया कि कतर के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी मुलाकात की थी। तीनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे बातचीत चली।

इन मुद्दों पर हुई चर्चा

व्हाइट हाउस में हुई बैठक को 'काफी सकारात्मक' बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने में कतर की भूमिका और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग समझौते पर चर्चा की।

एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी साथ में डिनर भी करेंगे, जिसमें ट्रंप के एक शीर्ष सलाहकार, अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे।

इमरजेंसी अरब समिट से ठीक पहले अमेरिका पहुंचे कतर के पीएम

प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी मंगलवार को हुए इजराइली हमले के बाद कतर की ओर से बुलाई गई इमरजेंसी अरब समिट से ठीक पहले अमेरिका दौरे पर गए हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि उन्हें हमले के स्थान को लेकर बहुत दुख हुआ है और उन्होंने फोन पर कतर के नेताओं को आश्वासन दिया कि ऐसी घटना दोबारा उनके देश की जमीन पर नहीं होगी।

कतर ने इजराइल पर शांति की संभावनाओं को तोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। कतर ने कहा कि वह इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका से पीछे नहीं हटेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

Published on:

13 Sept 2025 11:55 am

Hindi News / World / इजराइली हमलों से दहल गए कतर के प्रधानमंत्री! ट्रंप से बातचीत करने के लिए पहुंचे अमेरिका

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.