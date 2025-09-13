इजराइली हमलों से दहल गए कतर के प्रधानमंत्री! ट्रंप से बातचीत करने के लिए पहुंचे अमेरिका

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने एनबीसी न्यूज के हवाले से बताया कि कतर के प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भी मुलाकात की थी। तीनों नेताओं के बीच लगभग एक घंटे बातचीत चली।