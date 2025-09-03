ड्रैगन के सैन्य ताकत दिखाने से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप : चीन, रूस व उत्तर कोरिया के बारे में कही बड़ी बात

China Military Parade 2025: चीन ने हाल ही में बीजिंग के ऐतिहासिक थियानमेन चौक पर एक भव्य सैन्य परेड (China Military Parade 2025) का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य चीन की सैन्य ताकत और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को दुनिया के सामने लाना था। खास बात यह रही कि इस कार्यक्रम में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ( Kim jong un) को भी आमंत्रित किया गया। तीनों देशों की इस नजदीकी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समारोह पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तीनों देशों पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) ने अपने पोस्ट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) को याद दिलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका ने ही चीन को जापानी आक्रमण से बचाने में मदद की थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में हजारों अमेरिकी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, और चीन को इस बलिदान को भूलना नहीं चाहिए।